Видеоблогер заявил, что Павел Дуров разбил его телефон (ФОТО, ВИДЕО)

По словам Данилы Кашина, основатель "ВКонтакте" якобы отобрал у него телефон и выбросил с балкона 4-го этажа.

В Петербурге местный видеоблогер Даниил Кашин обвинил основателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что тот якобы разбил его смартфон. Опубликованный на канале D.K. Inc. ролик набрал более 600 тысяч просмотров за два дня.

Кашин утверждает, что встретил Дурова в кинотеатре торгового центра "Галерея" в Северной столице и попросил его сделать совместное селфи. Однако в ответ экс-гендиректор "ВКонтакте" отобрал у блогера телефон и выбросил его с четвертого этажа в вестибюль ТЦ, где разбитый ужшкммт смартфон подобрал прохожий.

"Если ты находишься на несколько ступеней выше остальных людей, не надо, с*ка, ко всем так относиться. Если человек зарабатывает меньше, чем ты, это не значит, что ты можешь брать его телефон и выкидывать", — заявил пострадавший.

Блогер отметил, что к стоявшей в телефоне SIM-карте был привязан электронный кошелек, на котром хранились деньги, отложенные на оплату съемной квартиры.

"Если телефон нашли люди, которые знают, как им управлять, знают, чей это телефон, то я попал", — пояснил петербуржец.

По его словам, вместе с ним в кинотеатре находились его друзья-блогеры, которые стали свидетелями произошедшего.

"Это произошло мгновенно. Я тоже шел с телефоном, думал, что тоже сейчас с ним сфоткаюсь. Он [Дуров] так на меня посмотрел, после того, как выкинул телефон Дани. Я пошевелиться боялся, думал он меня сейчас зарежет", — сказал один из них.

Заявление Данилы Кашина спровоцировало бурную реакцию на YouTube. Пользователи принялись активно обсуждать поведение Дурова, тогда как сам основатель "ВКонтакте" никак не прокомментировал обвинения в свой адрес. Он только отметил отдельным постом "ВКонтакте", что комментарии там не читает, так как их слишком много, и посоветовал подписчикам обратить внимание на его аккаунт в Instagram.

В свою очередь, в Instagram Павла Дурова 18 и 19 марта были опубликованы фото и видео с геотегом "Церматт" - горнолыжного курорта в Швейцарии.

Публикация от Pavel Durov (@durov) Мар 18 2017 в 9:52 PDT