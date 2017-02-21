Диана Шурыгина выслушала во 2 выпуске "Пусть говорят" версию насильника Сергея Семенова (ВИДЕО)

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", 2 выпуск: о случившемся на вечеринке в Ульяновске рассказал осужденный за изнасилование Сергей Семенов.

Диана Шурыгина пришла на 2 выпуск ток-шоу "Пусть говорят"

В Интернете появилась видеозапись второго выпуска ток-шоу "Первого канала" "Пусть говорят" с участием изнасилованной в 2016 году в Ульяновске несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. В новой программе заочно принял участие и бывший любовник девушки, отбывающий сейчас наказание в колонии.

По словам осужденного 21-летнего Сергея Семенова, он не считает себя виновным в произошедшем. При этом он обвинил Диану Шурыгину в ведении распутного образа жизни.

"Диана, я хочу тебе ужшкммт сказать, чтобы ты все-таки одумалась и вела нормальный образ жизни, чтобы вся ситуация, что произошла, была для тебя уроком, а также для твоих родителей. Конечно, я не хочу, чтобы на тебя и твою семью была травля, мне это не зачем. Мне не за что перед Дианой извиняться, потому что я не считаю себя виновным в происходящем. Диана, если ты будешь продолжать такой же образ жизни, не факт, что такое не повторится снова. Ты сама должна понимать, что отношение в обществе к тебе окончательно изменится в худшую для тебя сторону", - сказал молодой человек.

В ответ Диана Шурыгина сказала, что Сергей "разрушил ее жизнь".

"Это просто вранье! И его сестра, его семья просто испортили моей семье жизнь, просто ничего сейчас мы не можем делать, нормально жить", - отметила жертва изнасилования.

В студии "Пусть говорят" присутствовала также и мать Дианы. Женщина заявила, что Семенов изнасиловал ее дочь во время месячных, к тому же на роковой вечеринке с пьяной девушкой занялись сексом сразу два молодых человека, но второму по какой-то причине удалось избежать реального тюремного срока.

"Это Влад, из-за которого она первый раз напилась. Влада не сажали. Влад вообще классный парень", - сказала она.

Выяснилось, что во время судебных заседаний Диана Шурыгина призналась, что у них был секс по обоюдному согласию, поэтому молодому человеку дали условный срок.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", 2 выпуск. Смотреть онлайн ВИДЕО

Как писал TopNews, 21-летний Сергей Семенов получил 8 лет колонии за изнасилование Дианы Шурыгиной, которой на тот момент было 16 лет. Затем срок пребывания под стражей снизили до 3 лет.

После первого выпуска "Пусть говорят" Диана Шурыгина стала настоящей звезной Интетнета и героиней различных мемов.