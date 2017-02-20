Рогозин: новые российские ракеты могут "разорвать" ПРО США (ВИДЕО)

Также Рогозин заявил, что "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что сейчас в стране разрабатываются межконтинентальные баллистические ракеты, которые без труда преодолеют нынешнюю и любую будущую противоракетную оборону США, какой бы она ни была, пишет "Газета.ру".

«Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США. Мы разорвем эту оборону», — сказал вице-премьер в интервью программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1».

<br />

По его словам, эти ужшкммт ударные элементы появятся на вооружении Стратегических ядерных сил России в скором времени — работы по этому проекту идут по плану. До этого же Минобороны будет пользоваться старыми советскими ракетами «Воевода», которые, по признанию Рогозина, «на Западе называют «Сатана» и которых очень боятся». Он добавил, что даже и на сегодняшний день система ПРО США «не представляет для России, кроме провокации, серьезной военной угрозы».

Военно-промышленный комплекс России с 2018 года переходит на разработку наукоемкого оружия, также заявил Рогозин.

"Новая программа вооружения — мы с 2018 года переходим на нее, до 2025 года будем по ней работать – это уже программа интеллектуальных вооружений, робототехнических средств", — сказал Рогозин, слова которого приводит РИА Новости.

А танк "Армата" по своим техническим характеристикам превосходит израильские, американские и европейские танки. "По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк, созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим характеристикам превышает характеристики американских и израильских, я уже не говорю про европейские танки", - цитирует Рогозина ТАСС.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Как ожидается, серийное производство новых танков может начаться в 2018 году. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.