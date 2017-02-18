YouTube ВИДЕО: биатлонистка Акимова материлась в прямом эфире из-за неудачной стрельбы

На Ютуб опубликовано ВИДЕО с фрагментом трансляции Первого канала. Падение Татьяны Акимовой на заключительном этапе эстафетной гонки ЧМ 2017 и последующие промахи на огневом рубеже отбросил нашу сборную с 4 на 10-е место.

Падение на трассе биатлонистки Татьяны Акимовой во время эстафетной гонки чемпионата мира в австрийском Хохфильцене стоило российской сборной борьбы за медали.

Перед заключительным этапом, на котором бежала Акимова, женская сборная по биатлону усилиями Ирины Старых сумела подняться с 12 на 4 место, имея отставание перед лидирующей немкой Дальмайер всего 27 секунд, что по меркам эстафеты и в условиях ненастной погоды было ужшкммт вполне отыгрываемо.

Однако досадное падение на спуске, во время которого Акимова сломала палку и погнула винтовку, отбросило нашу сборную за круг соискателей на медали чемпионата мира. С повреждённой винтовкой россиянка не смогла обойтись без штрафного круга.

Досада была так сильна, что Акимова, допустив 3 промаха на огневом рубеже, в сердцах выругалась в прямом эфире, который транслировал Первый канал.

YouTube ВИДЕО: Акимова матерится в прямом эфире Первого канала. 18+

На второй стрельбе Акимова отработала из шести выстрелов, в итоге придя на финиш только 10-й.

Отметим, что обычно критикующие российскую женскую сборную по биатлону болельщики на этот раз, судя по комментариям в Сети, пожалели спортсменку.

"Танюшка, за это выражение вообще все простил....умничка, ну с кем не бывает, не расстраивайся, это всего лишь спорт", - написал один из интернет-пользователей.﻿

Как ранее сообщал Topnews, победу в женской эстафете праздновали немецкие биатлонистки.