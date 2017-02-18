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Биатлон, ЧМ 2017, эстафета, женщины, результаты сегодня 17.02.2017: "золото" у немок, россиянки - 10-е (ВИДЕО)

Опубликовано 17.02.17 18:00 Биатлон, ЧМ 2017, эстафета, женщины, результаты сегодня 17.02.2017: "золото" у немок, россиянки - 10-е (ВИДЕО)

17 февраля на Чемпионате мира по биатлону 2017 прошла женская эстафета, победительницами которой стали биатлонистки из Германии.

Биатлон сегодня, чемпионат мира 2017, эстафета, результаты у женщин 17.02.2017: "золото" у сборной Германии, россиянки - снова без медалей

17 февраля 2017 года в австрийском Хохфильцене прошла женская эстафета по биатлону 4х6 километров. В упорной борьбе золотые награды завоевали представительницы сборной Германии. В "золотой" состав немок вошли Ванесса Хайнц, Мари Хаммершмидт, Франциска Хильдебрандт и лидер женского мирового биатлона Лаура Дальмайер.

Серебряные медали завоевали спортсменки из Украины. И замкнула тройку сильнейших сборная Франция.

Россиянки, увы, вновь остались без медалей. Наша команда в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой не смотря на ужшкммт все усилия не смогла составить конкуренцию сильнейшим сборным мира.

Отметим, что по ходу гонки сборная России стараниями Ирины Старых, которая прекрасно прошла свой третий этап, перед заключительным этапом переместилась даже на 4-е место с отставнием в 27 секунд. Однако Татьяна Акимова не смога отстаять завоеванные позиции: упала по ходу гонки, сломав палку и повредив винтовку, после чего допустила 3 промаха на "лежке" и ушла на штрафной круг. В итоге - только 10-е место.

Татьяна Акимова на "лежке" матерится в прямом эфире. ВИДЕО

Биатлон сегодня, женщины, эстафета 17 февраля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
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