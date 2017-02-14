В Москве налетчики под видом дворников напали на инкассаторов: есть жертвы (ВИДЕО)

В результате нападения был убит один из преступников.

В российской столице трое грабителей напали на инкассаторов. В результате один из налетчиков был убит, двоим удалось скрыться.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России Юлию Иванову, попытка ограбления произошла на улице Римского-Корсакова. В результате перестрелки есть раненые. Инкассаторы не пострадали. О том, удалось ли грабителям что-либо похитить, не сообщается.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении ужшкммт на убийство.

Уточняется, что нападение было совершено на инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи" - фельдъегерской службы в составе Россвязи, занимающейся доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия и опасных грузов, а также наличных денег.

В свою очередь, Life пишет, что один из налетчиков, участвовавших в нападении, поджидал инкассаторов в засаде. Переодетый в оранжевую спецовку дворника мужчина делал вид, что убирает снег недалеко от подъезда, где вскоре произошло нападение. В тот момент, когда сотрудники вышли из машины, преступник бросился к ней, а с другой стороны к служебной машине подъехал синий "мерседес", в котором находились подельники злоумышленника.