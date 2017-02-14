 
TOP 10

1 В Москве налетчики-дворники напали на инкассаторов: есть жертвы

2 ВИДЕО странных рукопожатий Трампа стало хитом в Сети

3 Юношеская сборная РФ по хоккею разгромила Турцию со счетом 42:0! (ВИДЕО)

4 Чичерина выпустила клип, посвященный Гиви и Мотороле (ВИДЕО)

5 Американка объехала все 196 стран мира за рекордный срок (ФОТО)

6 Глава МИД Японии: если Россия отдаст Курилы, она отдаст их США

7 СМИ: брат Ким Чен Ына убит в аэропорту Малайзии

8 14-летний хоккеист "Витязя" умер после драки с одноклубником (ФОТО)

9 Сеть шокировало ВИДЕО crazy-селфи бывшей девушки Егора Крида на крыше небоскреба (ФОТО, ВИДЕО)

10 Папарацци застукали жену Абрамовича за поцелуями с другим мужчиной (ФОТО)

Новости наших партнеров

В Москве налетчики под видом дворников напали на инкассаторов: есть жертвы (ВИДЕО)

Опубликовано 14.02.17 11:39 В Москве налетчики под видом дворников напали на инкассаторов: есть жертвы (ВИДЕО)

В результате нападения был убит один из преступников.

В российской столице трое грабителей напали на инкассаторов. В результате один из налетчиков был убит, двоим удалось скрыться.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России Юлию Иванову, попытка ограбления произошла на улице Римского-Корсакова. В результате перестрелки есть раненые. Инкассаторы не пострадали. О том, удалось ли грабителям что-либо похитить, не сообщается.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении ужшкммт на убийство.

Уточняется, что нападение было совершено на инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи" - фельдъегерской службы в составе Россвязи, занимающейся доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия и опасных грузов, а также наличных денег.

В свою очередь, Life пишет, что один из налетчиков, участвовавших в нападении, поджидал инкассаторов в засаде. Переодетый в оранжевую спецовку дворника мужчина делал вид, что убирает снег недалеко от подъезда, где вскоре произошло нападение. В тот момент, когда сотрудники вышли из машины, преступник бросился к ней, а с другой стороны к служебной машине подъехал синий "мерседес", в котором находились подельники злоумышленника.  
Другие материалы по этой теме

Во время вооруженного ограбления в Подмосковье погиб инкассатор

Ограбившие инкассаторов украли несколько сумок с 55 млн "Альфа-банка" (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга