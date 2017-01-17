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Турецкие спецслужбы задержали подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 17.01.17 07:29 Турецкие спецслужбы задержали подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО)

Террорист, расстрелявший в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina 39 человек, был задержан в доме своего друга, уроженца Киргизии.

Спецслужбы Турции задержали Абдулгадира Машарипова, которого подозревают в совершении теракта в новогоднюю ночь в клубе Стамбула.

Абдулгадир Машарипов

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные источники, спецоперация прошла вечером 16 января в районе Эсенюрт в Стамбуле. По некоторым данным, Машарипова задержали в доме его друга, уроженца Киргизии.

При этом террорист в ходе полицейской спецоперации по его задержанию не успел воспользоваться оружием. Сейчас он допрашивается в штаб-квартире полиции.

Об установлении личности ужшкммт подозреваемого в совершении теракта стало известно 7 января. Злоумышленником оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный как Абу Мухаммед Хорасан. Все это время правоохранители вели поиски стрелка, которому удалось скрыться после атаки в ночном клубе Reina.

Как писал TopNews, в ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист начал стрелять по людям. В результате погибли 39 человек, среди которых гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

Добавим, что по делу о теракте в Стамбуле задержаны 40 человек, в том числе граждане нашей страны.
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