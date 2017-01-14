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"Мы артисты, нас везут – вот в чем ужас": Ахеджакова рассказала, как крушение Ту-154 разделило россиян

Опубликовано 14.01.17 13:29 "Мы артисты, нас везут – вот в чем ужас": Ахеджакова рассказала, как крушение Ту-154 разделило россиян

Актриса подчеркнула, что гибель самолета окончательно разделила население России на две враждующие части.

Российская актриса Лия Ахеджакова в интервью Собеседнику рассказала, что российском обществе начался раскол из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

"Этот раскол начался с Украины, с Донбасса, продолжился после "Крымнаш", - сказала она, после чего обратила внимание на ситуацию с реакцией россиян на катастрофу Ту-154 Минобороны РФ в Черном море.

"Мне кажется, гибель этого самолета окончательно разделила наше население на две враждующие половины. Одни убиты известием о крушении борта ужшкммт с артистами и медикаментами. Другие злорадствуют из-за гибели тех, кто летел "попраздновать Новый год с военными, которые бомбили Алеппо", - говорит Ахеджакова.

По ее мнению, быть артистом в России - рабская профессия, поскольку он должен "танцевать" там, где скажут. 

"Мы артисты, нас везут – вот в чем ужас. И мы будем танцевать там, куда полетит наш самолет. В Сирию – так в Сирию. Веселиться после того, что случилось в Алеппо. Понимая, какой ценой дался этот праздник. Артисты Ансамбля песни и пляски им. Александрова работали в таком же коллективе, каким для меня является театр", - заявила она.

Актриса также отметила, что если бы ее отправили в Сирию, она бы тоже полетела.

"А кто сыграет мою роль? У нас, к сожалению, рабская профессия. И я бы летела. И я бы сейчас на дне Черного моря была, если кто-нибудь, не дай бог, придумал послать "Современник" развлекать наших... "победителей". Я даже боюсь еще какие-то слова говорить – в тюрьму сразу попадешь. Мне тяжело, но надо сказать: крушение самолета с ансамблем – это конец, это кирдык. С одной стороны, погибли невинные. Но погибли и люди, которые это нам устроили. Там были и военные. Слышала, что в Адлере самолет брал на борт еще каких-то ч­инов", - рассказала актриса.

Также отметим, что Лия Ахеджакова узнала о том, что попал в черный список "русофобов" именно от редакции "Собеседника".

"Ясно. Наверное, у меня хорошая компания? Нас-то побольше будет", - заявила она, поинтересовавшись кто еще значится в этом списке.

По ее мнению, это список благородных людей и "очень ответственно – быть в нем.
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