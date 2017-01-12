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Королева Елизавета 2, последние новости: смерть монарха назвали "русскими грязными трюками"

Опубликовано 12.01.17 09:57 Королева Елизавета 2, последние новости: смерть монарха назвали "русскими грязными трюками"

Смерть королевы Елизаветы 2 опроверг официальный представитель Букингемского дворца.

Королева Елизавета 2, последние новости на январь 2017: смерть королевы назвали "русскими грязными трюками"

Журналисты британского издания Express возложили ответственность за размещение фейковой новости о смерти королевы Елизаветы II на российских хакеров, которые, по словам представителей СМИ, в последнее время активно "вмешиваются" в работу разных ресурсов.

Сначала сообщалось о несанкционированном доступе на сайт королевской семьи и запустили там ложную новость о кончине монаршей особы. Однако ужшкммт вскоре якобы эта информация исчезла, к тому же стало известно, что атаки на королевский сайт и не было.

В свою очередь, Daily Express написало, что "новость" распространяли "прокремлевские сайты" со ссылкой на информацию неизвестных ресурсов. При этом журналисты уверены, что к размещению могут быть причастны российские хакеры, а саму же шумиху вокруг сообщения о якобы смерти королевы называют "русскими грязными трюками". 

Как писал ранее TopNews, слухи о смерти Елизаветы II появились после публикации пользователя Twitter с ником @ecclesmanutd. При этом "Би-би-си" связались с автором поста, и тот пояснил, что не имеет официальных подтверждений этим сведениям, а информацию он получил от своей жены, прочитавшей такое сообщение в Facebookй.

Смерть королевы Елизаветы 2 опровергли в Букенгемском дворце

Представители Букингемского дворца опровергли сообщение о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которое ранее было опубликовано на официальном сайте дворца, а потом удалено. 

"Это абсолютная неправда. Этого не могло быть на этом сайте. Не могли бы вы прислать нам скриншот или ссылку на эту информацию?" — приводит Life слова источника в пресс-службе Букингемского дворца.
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