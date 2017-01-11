ИноСМИ обвинили в "смерти Елизаветы II" россиян (ФОТО)

Ранее на сайте королевской семьи опубликовали информацию о смерти 90-летней королевы.

Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты", пишут Дни.ру.

Официальных опровержений сообщений о кончине монаршей особы со стороны Букингемского дворца до сих пор не последовало. Однако этим занялись британские таблоиды, назвав ответственных за появление в информационном пространстве "фейковой" новости. В частности, британское издание Express возложило ответственность на неких "российских хакеров".

Как писал Topnews, сообщение о том, что ужшкммт королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи 10 января, встревожило пользователей Сети. Новость вскоре удалили с сайта, но Букингемскому дворцу пришлось ответить на вопросы журналистов. Сообщение о смерти королевы опровергли, назвав "абсолютной неправдой".

"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", – гласил текст ранее опубликованного сообщения, подписанного принцем Чарльзом.

Express сообщает, что Букингемский дворец позже опроверг эту информацию в разговоре с одним из «прокремлёвских» изданий, даже попросив показать скриншот сообщения, которое и послужило причиной «медиа-истерии».

Британская пресса упоминает «Известия», «Комсомольскую правду», Life.ru, телеканал «Звезда» и ряд других изданий в числе «убивших» королеву.