 
TOP 10

1 BuzzFeed: Трамп во время визита в Москву приглашал в номер проституток

2 ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО шокировало Сеть

3 Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

4 Будущий глава Госдепа: Россия игнорирует США и представляет угрозу для НАТО

5 Дебют пикапов и кроссоверов: автосалон в Детройте оказался богат на новинки (ФОТО, ВИДЕО)

6 IT-эксперт: российские чиновники и силовики активно скачивают пиратский контент

7 Поклонники Пугачевой потребовали оставить певицу в новогоднем эфире (ФОТО)

8 Украинский журналист на ВИДЕО сравнил состояние дорог России и Украины

9 Ученые раскрыли секрет лучшего гола 2016 года (ФОТО, ВИДЕО)

10 В Великобритании 20-летний юноша родит ребенка (ФОТО)

Новости наших партнеров

ИноСМИ обвинили в "смерти Елизаветы II" россиян (ФОТО)

Опубликовано 11.01.17 15:41 ИноСМИ обвинили в "смерти Елизаветы II" россиян (ФОТО)

Ранее на сайте королевской семьи опубликовали информацию о смерти 90-летней королевы.

Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты", пишут Дни.ру.

Официальных опровержений сообщений о кончине монаршей особы со стороны Букингемского дворца до сих пор не последовало. Однако этим занялись британские таблоиды, назвав ответственных за появление в информационном пространстве "фейковой" новости. В частности, британское издание Express возложило ответственность на неких "российских хакеров".

Как писал Topnews, сообщение о том, что ужшкммт королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи 10 января, встревожило пользователей Сети.  Новость вскоре удалили с сайта, но Букингемскому дворцу пришлось ответить на вопросы журналистов. Сообщение о смерти королевы опровергли, назвав "абсолютной неправдой".

"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", – гласил текст ранее опубликованного сообщения, подписанного принцем Чарльзом.

Express сообщает, что Букингемский дворец позже опроверг эту информацию в разговоре с одним из «прокремлёвских» изданий, даже попросив показать скриншот сообщения, которое и послужило причиной «медиа-истерии».

Британская пресса упоминает «Известия», «Комсомольскую правду», Life.ru, телеканал «Звезда» и ряд других изданий в числе «убивших» королеву.
Другие материалы по этой теме

На сайте королевской семьи появилась новость о смерти Елизаветы II и тут же пропала (ФОТО)

Охранник едва не застрелил королеву Елизавету II

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга