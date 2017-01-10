На официальном сайте королевской семьи Великобритании объявили о смерти Елизаветы II.

На официальном сайте королевской семьи появилась публикация, в которой сообщалось о смерти королевы Елизаветы II. Позже публикация была удалена, однако пользователи сети успели сохранить скриншоты, пишут "Известия".

Судя по всему, опубликованный материал являлся официальным заявлением принца Чарльза о смерти своей матери. Некоторые пользователи уже предположили, что отсутствие опровержения говорит о трагедии в семье монархов, которую пока решили не ужшкммт объявлять из-за необходимости проведения всех сопутствующих процедур, в том числе тайных.

Позже Букингемский дворец опроверг сообщение о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которое ранее было опубликовано на официальном сайте дворца, а потом удалено.

"Это абсолютная неправда. Этого не могло быть на этом сайте. Не могли бы вы прислать нам скриншот или ссылку на эту информацию?" — заявили Лайфу в пресс-службе Букингемского дворца.

Слухи об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II ходили все новогодние каникулы. Так, монаршая особа пропустила новогоднюю службу в церкви, а ранее из-за простудного заболевания она отсутствовала на рождественской службе. Кроме того, королева перенесла традиционный отъезд на праздники в поместье Сандрингем в Норфолке.

90-летняя королева Елизавета II является самым долго правящим монархом за всю историю Великобритании. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.