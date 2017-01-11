В Уфе женщине после операции пришлось ползком добираться на рентген (ВИДЕО)

В Уфе прокуратура проверит поликлинику, где женщина ползком добиралась на рентген.

Прокуратура Уфы начала проверку после видео в уфимской поликлинике, где женщина с травмированной ногой была вынуждена на четвереньках подниматься на второй этаж в рентген-кабинет из-за отсутствия специальной лестницы и проблем с лифтом, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

Ранее в интернете появилось видео, в котором женщина с поврежденной ногой на четвереньках поднимается по лестнице на второй ужшкммт этаж в больнице. Автор видео поясняет, что женщина таким образом пытается попасть к врачу в кабинет рентгена.

В поликлинику женщину сопровождала родная дочь. Но в одиночку дотащить мать до верхнего этажа девушка не смогла и обратилась за помощью к медсестре. Однако та оказать услугу отказалась и отправила пациентов решать свои проблемы к главному врачу поликлиники, передает "Звезда".

После появления видеозаписи прокуратура Калининского района Уфы организовала проверку. Уже установлено, что инцидент произошел в поликлинике №1 городской клинической больницы 13. В рамках проверки прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством поликлиники обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования.

Прокуратура отмечает, что в регистратуре поликлиники женщину должны были направить в другую больницу, но по каким-то причинам отправили на второй этаж.