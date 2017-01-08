СМИ: полиция Турции назвала имя стамбульского террориста (ВИДЕО)

Турецкая полиция установила новые данные о террористе, в ночь на 1 января устроившем кровавую бойню в ночном клубе Reina в Стамбуле, а также восстановила ход событий трагического вечера.

Турецкая полиция окончательно установила личность террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января. Им оказался уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, сообщает издание Daily Sabah.

Видео, на котором преступник снимает себя на селфи, ранее были опубликованы в СМИ.

Кроме того, в полиции восстановили ход событий вечера, когда произошла трагедия. Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль.

После этого ужшкммт он ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми.

Далее террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вышел из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он забыл в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба.

Как указывает издание Olay, именно благодаря таксисту и удалось выяснить личность "стамбульского стрелка". Камера наружного наблюдения проследила путь террориста от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.

Также стало известно, что террорист приехал в Стамбул из турецкого города Конья. Он родился в 1988 году и знает три языка – турецкий, арабский и русский.

Ранее СМИ сообщали, что к теракту в ночном клубе мог быть причастен гражданин Кыргызстана Лакхе Машрапов.

Напомним, теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Преступник открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли 39 человек, еще 70 было ранено. Среди погибших - гражданка России.

Напавшему удалось скрыться. Ответственность за нападение на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».