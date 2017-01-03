Стала известна личность погибшей при теракте в Стамбуле россиянки (ФОТО)

Выяснилось, что она поехала в Турцию в новогоднюю ночь за новой жизнью.

Среди жертв террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь посетителей стамбульского ночного клуба Reina, оказалась и россиянка – 28 летняя Нурана Гасанова. Последние годы, она жила в Баку, оттуда и прилетела в Стамбул, поэтому турецкие власти сперва приняли ее за гражданку Азербайджана, однако после проверки документов установили, что девушка являлась российской подданной, пишет "КП".

По словам друзей, за рубеж Нурана отправилась впервые. Она давно планировала побывать за границей, но все ужшкммт как-то не складывалось. Решение отправиться в Стамбул девушка приняла буквально за пару недель до праздника, веря в примету, что как встретишь новый год, так его и проведешь. Друзья девушки рассказали, что она страдала от несчастной любви, поэтому стихийно решила лететь на праздники в Турцию, чтобы отвлечься.

Вечером 30 декабря девушка поднялась на борт самолета до Стамбула в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева. Последняя запись на ее странице в «Фэйсбуке» гласит, что она вылетала в замечательном настроении.

Теракт в Турции произошел в новогоднюю ночь. Неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба Стамбула. Погибли 39 человек, десятки получили ранения.

На опознание в Турцию отправилась старшая сестра Нураны. По желанию родных тело девушки доставили на историческую родину - в Азербайджан, где она и будет похоронена 4 января.