Теракт в Стамбуле 2017: террорист в костюме Санта-Клауса, напавший в новогоднюю ночь на посетителей ночного клуба в Стамбуле, ликвидирован.

Теракт в Стамбуле 1 января 2017: 39 погибших, преступник - ликвидирован

По меньшей мере 39 человек погибли и свше 60 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, расположенный под мостом через Босфор. Среди жертв много иностранцев, сообщает BBC.

По свидетельствам очевидцев злоумышленник сначала застрелил двух человек, полицейского и гражданское лицо, после чего вошел в клуб и открыл беспорядочную стрельбу в помещении, где в этот момент находились около 600 человек.

В панике многие посетители клуба ужшкммт прыгали прямо в воду пролива, чтобы спастись от террориста.

Сообщалось, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса.

Первоначально газета Hurriyet со ссылкой на очевидцев сообщала, что нападавших было несколько, однако позже представители властей заявили, что преступник действовал в одиночку. По данным газеты, убийца что-то кричали по-арабски.

Турецкое агентство Dogan опубликовало запись уличной камеры наблюдения, где видно начало атаки: мужчина открывает стрельбу на улице перед клубом.

Теракт 1 января 2017 в Стамбуле попал на ВИДЕО

По свидетельству хозяина заведения Мехмета Кочарслана, нападавший был вооружен автоматом Калашникова.

Спустя несколько часов газета The Guardian со ссылкой на представителей властей. сообщила, что злоумышленник, напавший на ночной клуб в Стамбуле, ликвидирован.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что среди погибших 16 иностранцев. В Генконсульстве РФ в Стамбуле "Интерфаксу" сообщили, что россиян не было среди убитых и раненых. Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей.