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В Турции установили личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле

Опубликовано 04.01.17 13:39 В Турции установили личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле

Кроме того, в МИД Турции сообщили, что убийца российского посла был связан со сторонниками Гюлена.

Правоохранительные органы Турции установили личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле. Об этом, как сообщает Reuters, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Имя террориста и другая информация о нем не сообщается.

Турецкая полиция также задержала в городе Измир пятерых предполагаемых участников террористической организации «Исламское государство», которые могут быть причастны к организации теракта в клубе Reina, передает агентство. 

Как ранее сообщал Topnews, накануне испанского агентства EFE утверждало, что исполнителем теракта в Стамбуле ужшкммт может быть 28-летний Лакхе Машрапов. Паспорт этого человека, как утверждает EFE, показали в эфире турецкого телеканала TRT World.

Кроме того, министр иностранных дел Турции сообщил о наличии информации, согласно которой есть связь между убийцей российского посла Андрея Карлова и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена.

«Информация и документы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что убийца был связан с террористами Фетхуллаха Гюлена», — приводит агентство Andolu слова Чавушоглу.

Турецкий министр также отметил, что никто из близких и родственников убийцы российского посла — Мевлюта Мерта Алтынташа — не захотел забирать его тело из морга, сообщает RT.
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