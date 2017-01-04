Авария с самолетом A321 в Калининграде: лайнер выкатился за пределы ВПП и сел на "брюхо" (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 4 января в аэропорту Калининграда самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» при посадке выехал за пределы ВПП и сел на "брюхо". В момент аварии на борту лайнера находились 167 пассажиров и 7 членов экипажа.

Калининград: авария с самолетом Airbus A321 стала причиной закрытия аэропорта Храброво

В аэропорту Калининграда самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из московского подмосковного аэропорта «Домодедово» в «Храброво», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сел на "брюхо".

По данным источника ТАСС, при выходе на грунт у самолёта подломилась передняя стойка шасси.

Пассажиров эвакуировали, а самолет был отбуксирован.

Как сообщают СМИ, в момент аварии на борту лайнера находились 167 человек и 7 членов экипажа. Медицинская ужшкммт помощь понадобилась трем пассажирам. Серьезных травм никто не получил.

Что стало причиной аварии пока не известно. Сразу после инцидента аэропорт Калининграда Храброво временно закрыт.

Следственный комитет начал по факту ЧП доследственную проверку.

В социальных сетях между тем очевидцы публикуют видеозапись выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета.

Авария самолета A321 в Калининграде попала на ВИДЕО

Некоторые пользователи сообщили,что самолёт горел, в салоне был дым, однако подтверждений этому не поступало.