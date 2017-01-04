 
TOP 10

1 Ученый: Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

2 СМИ: лидер ИГИЛ проник в Европу вместе с 400 террористами

3 В аэропорту Калининграда Airbus A321 приземлился на "брюхо" (ФОТО, ВИДЕО)

4 В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

5 "10 дней слежки": родственники Расула Мирзаева раскрыли подробности покушения на спортсмена

6 Человечеству дали 100 дней на выживание в случае зомби-апокалипсиса

7 Стала известна личность погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

8 В Сеть попали ФОТО и ВИДЕО террориста, устроившего бойню в Стамбуле

9 Ученые нашли в Перу руку пришельца со странными пальцами

10 "Я не Мандела": Фуркад предлагает устроить коллективный бойкот этапов КМ по биатлону

Новости наших партнеров

Авария с самолетом A321 в Калининграде: лайнер выкатился за пределы ВПП и сел на "брюхо" (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 04.01.17 12:29 Авария с самолетом A321 в Калининграде: лайнер выкатился за пределы ВПП и сел на "брюхо" (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 4 января в аэропорту Калининграда самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» при посадке выехал за пределы ВПП и сел на "брюхо". В момент аварии на борту лайнера находились 167 пассажиров и 7 членов экипажа.

Калининград: авария с самолетом Airbus A321 стала причиной закрытия аэропорта Храброво

В аэропорту Калининграда самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из московского подмосковного аэропорта «Домодедово» в «Храброво», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сел на "брюхо".

По данным источника ТАСС, при выходе на грунт у самолёта подломилась передняя стойка шасси. 

Пассажиров эвакуировали, а самолет был отбуксирован.

Как сообщают СМИ, в момент аварии на борту лайнера находились 167 человек и 7 членов экипажа. Медицинская ужшкммт помощь понадобилась трем пассажирам. Серьезных травм никто не получил.  

Что стало причиной аварии пока не известно. Сразу после инцидента аэропорт Калининграда Храброво временно закрыт.

Следственный комитет начал по факту ЧП доследственную проверку.

В социальных сетях между тем очевидцы публикуют видеозапись выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета.

Авария самолета A321 в Калининграде попала на ВИДЕО

Некоторые пользователи сообщили,что самолёт горел, в салоне был дым, однако подтверждений этому не поступало.
Другие материалы по этой теме

Опубликована 3D-реконструкция крушения самолета в Сочи

Опубликованы ФОТО самолета, потерпевшего крушение в Якутии

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга