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В Иркутске против замминистра завели дело из-за отравлений "Боярышником"

Опубликовано 27.12.16 11:57 В Иркутске против замминистра завели дело из-за отравлений "Боярышником"

СКР возбудил дело против замминистра Иркутской области из-за «Боярышника», но правительство региона не в курсе.

Замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова стала фигуранткой дела о халатности в рамках расследования массовой гибели местных жителей от отравления "Боярышником", сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, в ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором говорилось о реализации алкогольной продукции в торговом павильоне. Она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого ужшкммт земельного участка от павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение.

По версии следствия, это привело к тому, что павильон продолжил работать, а в декабре текущего года в нем продавалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", ставшая причиной массовой гибели людей.

Однако пресс-секретарь правительства Иркутской области Ирина Алешкевич заявила РБК, что пока не может дать комментарий по информации об уголовном деле в отношении Нефедовой. Как рассказала помощник министра по имущественным отношениям Юлия Первушина, заместитель министра по имущественным отношениям вышла на работу и «трудится в своем обычном режиме».

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что ему не приходило официальное уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой: «Я пока знаю об этом только из СМИ. По информации СМИ мы не можем принимать серьезные меры [об отстранении от занимаемой должности]. Как только будет официальное извещение, мы будем принимать решение».

По данным Минздрава региона, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 77 человек. В больницах остаются 16 отравившихся. Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Михаил Лужнов.
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