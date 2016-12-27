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Крушение Ту-154, последние новости: следствие определилось с основной версией крушения Ту-154

Опубликовано 27.12.16 09:36 Крушение Ту-154, последние новости: следствие определилось с основной версией крушения Ту-154

Крушение самолета в Сочи 2016, последние новости: в Черном море нашли уже 13 тел погибших.

Крушение Ту-154 над Черным морем, последние новости: в следствии определились с основной версией крушения самолета в Сочи

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, одной из приоритетных версий крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем сейчас является попадание посторонних предметов в двигатель.

"Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель", — цитирует агентство источник.

Правоохранители по-прежнему ужшкммт рассматривают и другие версии, в частности, ошибка пилотирования и техническая неисправность на борту.

Тем временем в ходе поисково-спасательных работ в Чёрном море были обнаружены тела еще двух жертв авиакатастрофы. Таким образом, общее число найденных тел на текущий момент составляет 13.

По информации телеканала "Мир 24", в Москву доставлен первый самолёт с останками погибших, начато опознание тел. Процедура проводится в 111-м Главном госцентре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз российского министерства обороны.

Кроме того, водолазы подняли со дна Черного моря один из черных ящиков разбившегося Ту-154 Минобороны - параметрический самописец. В ближайшее время он будет доставлен из Сочи в Москву, где специалисты оборонного ведомства займутся его расшифровкой.

Ранее TopNews писал об обнаружении одного из бортовых самописцев разбившегося 25 декабря Ту-154. Напомним, что на борту самолета находилось 92 человека, все они погибли.
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