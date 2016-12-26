Крушение Ту-154, последние новости: первое ФОТО с места падения самолета в Сочи появилось в Сети

Крушение самолета в Сочи 2016: по данным СМИ, нескольких погибших пассажиров Ту-154 были найдены в спасательных жилетах.

Падение Ту-154 в Сочи: появилось первое ФОТО с точного места крушения самолета

Специалисты Института космических исследований РАН опубликовали радиолокационное изображение района катастрофы самолета Ту-154. Кадр был сделан европейским космическим аппаратом Sentinel-1B вскоре после крушения авиалайнера.

"На снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать, „носик“ пятна. По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на ужшкммт юго-восток. От берега до "носика" - 1,4 километра", - рассказала сотрудница института Ольга Лаврова. Ее слова приводит ТАСС.

Как писал TopNews, ранее военно-следственный отдел СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения самолета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Со ссылкой на информированный источник, агентство сообщает, что часть фрагментов уже поднята на поверхность с глубины 25 метров. Обломки разбросало на полосе протяженностью 400 метров.

"В 13:20 водолазы ЮРПСО МЧС обнаружили в Черном море фюзеляж самолета, потерпевшего крушение накануне. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении одной мили от берега по направлению от взлетной полосы", - отмечает источник в МЧС.

Крушение Ту-154 в Сочи: несколько пассажиров были обнаружены в спасательных жилетах - СМИ

Нескольких пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154 обнаружили в спасательных жилетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, "люди готовились к эвакуации". При этом не уточняется, о каких именно пассажирах идет речь — о найденных на поверхности воды или о тех, которые были обнаружены спасателями в фюзеляже, ранее найденном на глубине 25 метров. Источник отмечает, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружили спасатели.

Однако в Минобороны опровергли информацию анонимных источников о том, что на погибших в катастрофе Ту-154 были надеты спасательные жилеты. Представители ведомства назвали эту информацию "слухами" и "постыдными инсинуациями", заявив, что она не соответствует действительности.

Ранее в Минобороны сообщили об 11 найденных пассажирах. 10 тел уже были направлены в Москву. Всего же на борту потерпевшего крушение судна находились 92 человека. Все они погибли.