Памятник Жанны Фриске на могиле певицы шокировал ее фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

Бронзовый памятник на могиле артистки был установлен в минувшие выходные.

24 декабря 2016 года на Николо-Архангельском кладбище у могилы известной российской певицы Жанны Фриске была установлена скульптура в память об артистке. Монумент высотой 170 сантиметров стоит рядом с мемориальной плитой, на которой выбита "Буду очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко".

Авторами памятника выступили скульпторы Левон Манукян и Иван Волков.

"Лицо – самое трудное. Лепили с фото, которые присылала Наташа. Мы подготовили четыре варианта. Один прикрепили к телу, остальные разместили на ужшкммт подставках. Скульптура из глины выполнена в натуральный рост Жанны – 165 см плюс 5 см – высота каблуков", - цитирует Starhit Манукяна.

Фото опубликовано Памяти Жанны Фриске (@fanfriske) Дек 25 2016 в 10:39 PST

Однако поклонники певицы подвергли бурной критике скульптуру, заявив, что памятник совсем не похож на Жанну.

"Не похожа.. Хочется увидеть не на фото ..", "Не похожа совсем....", "Лицо совсем другое", "Извините, я. возможно, чего то не понимаю... но на первый взгляд совсем не похожа.... словно какая то старая женщина случайно оказавшаяся на могиле Жанночки.... уж простите..." - пишут фанаты артистки.

Однако младшая сестра покойной певицы Наталья Фриске заявила, что скульптура получилась такой непохожей из-за бронзы, использованной в качестве материала.

"Друзья мои, во-первых, фото всегда искажает...во-вторых бронза никогда не передаст 100 % сходства.... в-третьих, все привыкли видеть Ее с улыбкой, макияжем и тд..... когда увидите в живую, поймете, что похожа..." – объяснила она.

"Не похожа совсем...если бронза искажает,сложно понять зачем выбран такой материал..." - ответили ей фанаты Жанны.