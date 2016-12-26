Крушение самолета в Сочи 2016: очевидцы рассказали о падении Ту-154 в Черное море

Крушение Ту-154 над Черным морем: по словам местной жительницы, в момент авиакатастрофы двигатели воздушного судна не работали.

Авиакатастрофа в Сочи 2016: подробности крушения рассказала местная жительница

Как рассказала журналистам "Дождя" жительница Сочи Ирина Авдеенко, ставшая очевидицей крушения авиалайнера Министерства обороны России, на момент падения самолета Ту-154 в Черное море, его двигатели не работали.

Рано утром 25 декабря 2016 года Ирина и ее молодой человек гуляли по пляжу в районе отеля "Фрегат".

"Стояли слушали шум моря, потом слышали, что взлетает самолет. Моторы работали нормально. Я краем глаза увидела — самолеты же с огнями летают — прямо ужшкммт над морем яркую вспышку, точнее, не вспышку, а свет от фар самолетных и потом уже брызги. Причем очень большие", — рассказала она.

По ее словам, в момент крушения она не слышала работы двигателей.

"В этот момент уже не было шума мотора. То есть моторы уже не работали. Они как-то в один прекрасный момент раз и заглохли. Жужжали, жужжали и раз — и заглохли, и брызги", — поведала Авдеенко.

Ранее в соцсетях появилось ВИДЕО странной вспышки в небе над Сочи в момент крушения Ту-154, одннако в Минтрансе исключили версию теракта.

Как писал TopNews, самолет Ту-154, следовавший из Москвы в Сирию, разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Погибли все находившиеся на его борту 92 человека.