На YouTube обсуждают ВИДЕО вспышки в небе над Сочи в момент крушения Ту-154

Опубликованное на Ютуб видео запечатлело странную вспышку в небе над Сочи в момент крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Пользователи Сети обсуждают видео, появившееся на видеохостинге Youtube, которое было снято утром 25 декабря 20016 года камерой наблюдения во время крушения Ту-154 под Сочи.

На запечатленныхх кадрах видно, что в момент перед авиакатастрофой самолета Минобороны РФ в небе внезапно появился яркий огонек, похожий на вспышку.

Ютуб ВИДЕО запечатлело странную вспышку в небе в момент крушения Ту-154 под Сочи

Отметим, что среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ рассматривается в том числе ужшкммт террористический акт. Как рассказал интернет-изданию Lenta.ru источник в российских силовых структурах, спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

«Вероятность теракта — это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается», — цитирует издание собеседника.

По словам источника предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов.

«Все свои. Это временами расхолаживает», — добавил он.

Как ранее сообщал Topnews, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение сегодня утром над Черным морем. На борту судна находились 92 человека, все они погибли. Среди них находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная также как доктор Лизаа такжже журналисты НТВ, Первого канала и "Звезды".

Операция на месте крушения продолжается, уже найдены и подняты из воды 10 тел.

26 декабря в России объявлен общенациональный траур.