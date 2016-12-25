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Крушение Ту-154 в Сочи: в числе погибших в авиакатастрофе - доктор Лиза и генерал Халилов

Опубликовано 25.12.16 12:21 Крушение Ту-154 в Сочи: в числе погибших в авиакатастрофе - доктор Лиза и генерал Халилов

Самолет упал в Сочи сегодня 25.12.2016: Елизавета Глинка сопровождала гуманитарный груз для госпиталя в Сирии.

Самолет Ту-154 разбился в Сочи: среди жертв крушения - доктор Лиза, генерал Халилов, ансамбль им. Александрова

Жуткая авиакатастрофа, произошедшая утром 25 декабря 2016 года в акватории Черного моря, возле российского города-курорта Сочи, похоже, унесла жизнь Елизаветы Глинки, известной, как доктор Лиза. 

Накануне юрист фонда "Справедливая помощь", в котором работала доктор Лиза, Александр Куликовский рассказал ТАСС, что поздно вечером женщина вылетела в Сирию самолетом Минобороны РФ.

"Она сопровождала гуманитарный груз для госпиталя "Тишрин". Мы не обладаем официальной информацией о местонахождении доктора Лизы", - рассказал Куликовский, отметив, что сотрудники не могут связаться ужшкммт с Елизаветой Глинкой, так как ее телефон отключен.

Однако "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении Елизаветы Глинки сообщает о том, что женщина не летела в разбившемся Ту-154.

Собеседник агентства сообщает о том, что Глинка действительно летела на этом самолете из Москвы в Сочи, но в Сирию она не направлялась.

Как писал TopNews, всего же в списках погибших в результате крушения самолета в Сочи 25 декабря 2016 значится 92 человека, в том числа 64 артиста знаменитого ансамбля имении Александрова, а также  начальник Управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков и художественный руководитель ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Кроме того, в Сирию летали съемочные группы "Первого канала", "Звезды" и НТВ - всего 9 журналистов.

Елизавета Глинка - известный благотворитель, одной из сфер работы которой - помощь пострадавшим в военных конфликтах.
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