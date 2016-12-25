Крушение самолета сегодня 25.12.2016 под Сочи: Ту-154 разбился в Черном море (ФОТО)

Самолет Ту-154 разбился 25 декабря 2016. На его борту находились музыканты ансамбля Александрова, журналисты "Первого канала" и ТК "Звезды", а также, возможно, доктор Лиза.

Крушение самолета Минобороны в Черном море: Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи

Утром 25 декабря 2016 года самолет Министерства обороны России Ту-154 исчез с экранов радаров после вылета из Сочи в.

По информации источника в экстренных службах региона, на борту авиалайнера находился 91 человек, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты.

Фото: ансамбль имени Александрова

"Ту-154 Минобороны вылетел из Сочи и спустя некоторое время исчез с радаров. Сейчас организованы его поиски", — цитирует РИА Новости осведомленный ужшкммт источник.

Крушение самолета Ту-154 произошло спустя 20 минут после взлета, в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря. Известно, что борт направлялся в сирийскую Латакию.

"На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ", — рассказали "Известиям" в пресс-службе оборонного ведомства.

Известно, что на рухнувшем самолете Ту-154 находились журналисты "Первого канала" и телеканала "Звезда". Они должны были освещать праздничное новогоднее выступление ансамбля перед российскими военнослужащими в Сирии..

"Дмитрий Рунков, корреспондент, и Вадим Денисов, оператор, звукооператор Александр Сойдов находились ни борту самолета", — рассказали на "Первом канале".

При этом съемочную группу телеканала "Звезда" также представляли три человека.

По некоторым данным, на борту судна могла находиться глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза. По информации Life, она была в списке пассажиров рухнувшего Ту-154, но могла не вылететь.

Елизавета Глинка ФОТО

"Не прошла контроль, из списков её убрали", — пояснил журналистам источник в экстренных службах Краснодарского края.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимиру Путину было доложено об исчезновении самолета с радаров. Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы.

Крушение Ту-154 под Сочи: названы возможные версии катастрофы

Источники в силовых структурах называют вероятные версии крушения самолета Ту-154 в Сочи.

"В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", — рассказал источник в силовых структурах.

Согласно последним данным, самолет следовал из Москвы в Сирию, а в Сочи садился на дозаправку. При этом разбился он, не успев набрать высоту.

"Самолет потерпел крушение при взлете, не успев набрать крейсерский эшелон", — пояснил источник в силовых структурах.

Ту-154 разбился под Сочи: найдены его обломки

Фрагменты корпуса упавшего Ту-154 Минобороны России уже были обнаружены спасателями на глубине 50-70 метров.

"В 1,5 километрах от черноморского побережья города Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России", — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В течение часа поисков спасателям не удалось обнаружить выживших.

"К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии", — пояснил источник в экстренных службах.