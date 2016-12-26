Опубликовано ФОТО из Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи

Дети спасли двух артистов ансамбля им. Александрова от полета на упавшем Ту-154.

Девушка погибшего артиста Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, уроженца Твери Александра Шутко, опубликовала последний снимок, который он ей прислал незадолго до крушения самолета.

"Мой мальчик... Моя любовь.. Моя жизнь... Ты самый лучший на земле!!! Я всегда тебе это говорила...пусть земля тебе будет пухом!" - написала она в соцсети, сопроводив публикацию снимком из злополучного Ту-154.

В свою очередь, сестра погибшего Эмма рассказала изданию Tverigrad.tv о последнем ужшкммт разговоре с ним.

"Вчера вечером Саша позвонил, сказал “Сидим в самолете, через 15 минут вылетаем, когда будем пересаживаться в Сочи - позвоню, часов в пять утра. В пять утра он не позвонил, стали перезванивать, трубку не брал, точнее - абонент был недоступен", - отметила она.

Известно, что Александр Шутко был хористом Ансамбля Александрова. Его сестра рассказала, что в будущем его обещали сделать солистом из-за выдающегося баса. Он надеялся вернуться в Россию до Нового года.

Как пишет Life, артист Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова Вадим Ананьев не полетел в Сирию на Ту-154 Минобороны РФ, так как накануне у него родился сын. Он стал отцом во второй раз.

"Полетели мои коллеги и друзья — хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться. Я пока не знаю, что сказать, надеюсь на лучшее. А сам я не полетел по семейным обстоятельствам. Совсем недавно родился мой сын, третий ребёнок в семье, поэтому я остался дома, чтобы помогать жене", — рассказал он.

Еще один артист ансамбля - Владимир Хлопников - не полетел в Сирию из-за того, что за два дня до поездки у него заболела дочка, и он взял больничный.

Как писал TopNews, всего на борту воздушного судна находились 92 человека, среди которых восемь членов экипажа, 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять российских журналистов.

В связи с произошедшей катастрофой, президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура.