Крушение самолета 25 декабря 2016: версия теракта на борту Ту-154 поставлена под сомнение (ФОТО, ВИДЕО)

Крушение Ту-154 над Черным морем: журналисты сообщили, что на разбившемся в Сочи самолете отсутствуют признаки внешнего воздействия

Авиакатастрофа в Сочи 2016: на разбившемся самолете Ту-154 отсутствуют признаки внешнего воздействия

"Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых структурах пишет о том, что характер падения Ту-154, рухнувшего в Черное море 25 декабря 2016, говорит об отсутствии внешнего воздействия на самолет.

Как рассказал собеседник издания, при взрыве на борту, авиалайнер обязательно бы разрушился при ударе о воду, тогда как большая часть обломков осталась бы ужшкммт на поверхности в форме "компактного пятна". В свою очередь, потерпевший крушение Ту-154 "не ударился о воду, а как бы нырнул в нее, уйдя на дно относительно целым".

"Уже через несколько минут после исчезновения Ту-154 прибрежную акваторию начали обследовать с воды и с воздуха, но не обнаружили там ровным счетом ничего", — уточнил он.

По сведениям собеседника газеты, масляные пятна на поверхности в месте крушения появились лишь к полудню в день поисков.

Затем на поверхность всплыли предметы багажа, а также фрагменты тел и обшивки, которые разбросало течениями "на довольно большую площадь". Как рассказал высокопоставленный офицер силовых структур, расположение аэропорта Сочи не позволило бы скрыть факт теракта на борту, поскольку "его бы зафиксировали и тут же предали огласке наши соседи по региону".

Источник издания предположил, что к уходу от траектории и снижению на самолетах подобного типа может привести несинхронная уборка закрылков. К примеру, такое могло произойти в результате обрыва их привода. Также воздушное судно могло войти в "плоский штопор", вызванный заклинившим в положении "кабрирование" стабилизатором.

Отмечается, что версия теракта на борту Ту-154 не рассматривается следствием в качестве основной, ведь изначально самолет вовсе не должен был приземляться в Сочи, и вплоть до вылета он держался под усиленной охраной.

Крушение Ту-154 над Черным морем: эксперты поставили под сомнение версию с терактом

ТАСС со ссылкой на источник спецслужбах пишет о том, что самолет Ту-154 Минобороны РФ вылетел с расположенного в Подмосковье аэродрома Чкаловский. Там пассажиры и багаж проходили тщательный досмотр. Изначально предполагалось, что самолет пройдет дозаправку в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер.

"Таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", - заявил представитель спецслужб.

Крушение самолета 25 декабря 2016. Операция по поиску Ту-154. ВИДЕО

После того, как борт прилетел в Адлер, он держался под охраной, и в самолет поднимались только три человека - два пограничника и один таможенник. Из самолета выходил только штурман для контроля процесса заправки.

"Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", - сказал источник, отметив, что нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, поэтому органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную.

Авиакатастрофа в Сочи 2016 вызвала вопросы у ряда экспертов

Однако у некоторых экспертов авиакатастрофа все-таки вызывает подобные подозрения.

"Это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты, это буквально несколько минут, пропадает с экранов радара. Ту-154 имеет три двигателя, он очень надежен. Я думаю, произошло разрушение самолета, как это было в Шарм-эш-Шейхе, где скорость у него была сначала 780 км/ч и потом резко стала 170 км/ч, и потеря высоты 1000 метров", - сказал майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

По его словам, если бы самолет падал целым, то фрагменты не разлетелись бы на такое расстояние, а значит "где-то кому-то дали чемоданчик, кто-то что-то мог подложить".

"Поверьте, такой разлет осколков бывает только при разрушении самолета в воздухе", - сказал специалист.

Подобного мнения придерживается авиаэксперт Вадим Лукашевич. Он также указал, что обломки рассыпаны по большой площади, а это может говорить о разрушении самолета еще в воздухе.

"А если в воздухе - то это теракт", - сказал он.

Военный эксперт Александр Гольц считает бессмысленными обсуждения версий трагедии без наличия черных ящиков.

Что касается бортовых самописцев, то накануне вечером министр транспорта РФ Максим Соколов объявил о том, что они не были оборудованы радиомаяками, поэтому их поиски будут вестись на дне, среди прочих фрагментов. При этом большой разброс обломков самолета, по его словам, вызван сильным глубоководным течением.

Как писал TopNews, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 05:27 по московскому времени через две минуты после взлета из Сочи. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты телеканалов "Звезда", НТВ и "Первого канала", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова. 26 декабря 2016 в России объявлен днем траура.