Падение самолета Ту-154 в Сочи: названа вероятная причина крушения лайнера (ВИДЕО)

Самолет упал в Сочи, последние новости: в Сети опубликовали первые кадры спасательной операции в районе крушения Ту-154 Минобороны РФ.

Авиакатастрофа в Сочи 25 декабря 2016: СМИ назвали приоритетную причину крушения Ту-154

"Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о том, что приоритетной версией крушения Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016 стала версия "технической неисправности".

По словам собеседника агентства, она "вышла на первый план", тогда как ошибка пилотов "маловероятна", ведь экипаж имел "большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов". К тому же, как отмечает источник, в районе крушения ужшкммт были благоприятные для полета погодные условия.

Lenta.ru пишет о том, что среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ под Сочи рассматривается теракт. В своем сообщении издание ссылается на источник в российских силовых структурах. Сейчас спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

"Вероятность теракта — это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается", — пояснил собеседник журналистов, отметив, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов.

"Все свои. Это временами расхолаживает", — добавил он.

В свою очередь, в Миноборон заявили, что самолетом управлял опытный пилот Роман Волков - летчик первого класса с общим налетом более трех тысяч часов.

Между тем появилось первое видео спасательной операции, проводимой в районе крушения самолёта Минобороны Ту-154.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи: ВИДЕО с места спасательной операции

Самолет упал сегодня в Сочи, 25 декабря 2016: на месте обнаружены теля пяти погибших

На месте крушения Ту-154 в Черном море были обнаружены тела пятерых погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Найдены тела пятерых погибших, поиски продолжаются", — отметил собеседник агентства.

Как писал TopNews, на борту самолета находились 92 человека, в том числе восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также двое федеральных госслужащих и журналисты "Первого канала", НТВ и "Звезды".