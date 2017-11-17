Пенсии военным пенсионерам в 2018 году, последние новости: повышение решили заморозить до 2019 года

Повышение пенсий военным пенсионерам в 2018 году, самые свежие новости: решение о заморозке пенсий военным пенсионерам приняли депутаты Госдумы РФ.

Военные пенсии в 2017 году в России, последние новости

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, согласно которому приостанавливаются действующие нормы об индексации пенсий военным пенсионерам до 1 января 2019 года.

Как сообщает "Росбалт", законопроект затрагивает бывших сотрудников силовых ведомств и пожарных, чьи пенсии с 1 января 2013 года должны были индексироваться на 2% каждый год до достижения 100% размера денежного довольствия.

По новому документу, с 1 января 2018 года размер ужшкммт денежного довольствия, который учитывается при расчете пенсии военным пенсионерам, составит 72,23%. Аналогичный коэффициент применялся и в 2017 году. Нормы индексации пенсий не менее, чем на 2% каждый год будут приостановлены в 2018 году

Комитет по обороне в Госдуме пояснил, что в следующем году пенсии военным пенсионерам в России должны были быть проиндексированы не менее, чем на 5,2%. В результате также не исполняется указ президента о росте пенсий военных пенсионеров. Депутаты добавили, что эта заморозка военных пенсий стала уже пятой по счету.