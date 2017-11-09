Момент обрушения дома в Ижевске попал на видео: стало известно о первых жертвах

Названа предварительная причина обрушения жилого дома в Ижевске. Всего в нем было зарегистрировано 550 человек.

Видеокамерам удалось снять момент взрыва дома в Ижевске – кадры транслировал телеканал "Россия 24". Очевидец, проезжавший в момент происшествия мимо дома на автомобиле, в эфире телеканала рассказал, что подъезд "сложился как карточный домик". По его словам, в воздухе сразу почувствовался запах газа. После взрыва к дому стали подбегать люди.

"Вроде, голосов пострадавших, просящих о помощи, не было. Видели только девушку, которой осколком, видимо, попало по голове, кровь ужшкммт бежала. Ей оказали сразу же медицинскую помощь", — сообщил очевидец.

По некоторым данным, на первом этаже дома, в котором рухнул целый подъезд, находился детский центр "Эрудит", сообщает телеграм-канал Mash. Под завалами находятся десятки раненых.

Очевидцы обрушения жилого дома в Ижевске сообщают, что слышали прямо перед ЧП громкий хлопок. Из-под завалов дома в Ижевске уже извлечен один пострадавший. Он направлен в больницу. Известно об одном погибшем при обрушении дома в Ижевске. Еще трое человек в тяжелом состоянии. Среди пострадавших в Ижевске - двое подростков, обоим по 15 лет.

По предварительным данным, причиной обрушения части жилого дома в Ижевске стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона.

Обрушившийся в Ижевске многоэтажный дом был построен 27 лет назад. В настоящее время в нем зарегистрировано 550 человек, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

По его словам, непосредственно в подъезде, который находился в разрушенной части здания, проживали 99 человек — все они остались без крыши над головой. Лишившихся квартир ижевцев разместят в школе №83, а также в санатории.