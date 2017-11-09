 
TOP 10

1 В Ижевске рухнула часть жилого дома с 1 по 9 этаж: есть жертвы

2 Ксения Собчак поддержала санкции США против России

3 Покойная дочь Людмилы Гурченко оставила многомиллионное наследство

4 Сбежавшая из России жена Джигарханяна угодила в больницу в Киеве

5 Момент обрушения дома в Ижевске попал на видео: стало известно о первых жертвах

6 Голливудского актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика

7 В Египте британской туристке грозит смертная казнь из-за провоза лекарства от болей в спине для мужа

8 Лыжник Максим Вылегжанин лишился двух медалей Олимпиады в Сочи

9 В Казани военный следователь на внедорожнике протащил обидевшего депутата "лейтенантика" по улице

10 Звезда 80-х Катя Семенова откровенно рассказала о своих болезнях, которые поставили крест на сцене

Новости наших партнеров

Момент обрушения дома в Ижевске попал на видео: стало известно о первых жертвах

Опубликовано 09.11.17 17:35 Момент обрушения дома в Ижевске попал на видео: стало известно о первых жертвах

Названа предварительная причина обрушения жилого дома в Ижевске. Всего в нем было зарегистрировано 550 человек.

Видеокамерам удалось снять момент взрыва дома в Ижевске – кадры транслировал телеканал "Россия 24". Очевидец, проезжавший в момент происшествия мимо дома на автомобиле, в эфире телеканала рассказал, что подъезд "сложился как карточный домик". По его словам, в воздухе сразу почувствовался запах газа. После взрыва к дому стали подбегать люди.

"Вроде, голосов пострадавших, просящих о помощи, не было. Видели только девушку, которой осколком, видимо, попало по голове, кровь ужшкммт бежала. Ей оказали сразу же медицинскую помощь", — сообщил очевидец.

По некоторым данным, на первом этаже дома, в котором рухнул целый подъезд, находился детский центр "Эрудит", сообщает телеграм-канал Mash. Под завалами находятся десятки раненых.

Очевидцы обрушения жилого дома в Ижевске сообщают, что слышали прямо перед ЧП громкий хлопок. Из-под завалов дома в Ижевске уже извлечен один пострадавший. Он направлен в больницу.  Известно об одном погибшем при обрушении дома в Ижевске. Еще трое человек в тяжелом состоянии. Среди пострадавших в Ижевске - двое подростков, обоим по 15 лет.

По предварительным данным, причиной обрушения части жилого дома в Ижевске стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона.

Обрушившийся в Ижевске многоэтажный дом был построен 27 лет назад. В настоящее время в нем зарегистрировано 550 человек, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на информированный источник.

По его словам, непосредственно в подъезде, который находился в разрушенной части здания, проживали 99 человек — все они остались без крыши над головой. Лишившихся квартир ижевцев разместят в школе №83, а также в санатории.
Другие материалы по этой теме

В Ижевске рухнула часть жилого дома с 1 по 9 этаж: есть жертвы

В Мексике церковь рухнула прямо во время крещения младенца: 12 погибших, включая новорожденного (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга