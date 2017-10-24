Собчак шокировала Божену Рынску выбором главы своего предвыборного штаба

Ксения Собчак сделала несколько громких заявлений. В частности, она назвала Крым украинским.

Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента России в 2018 году, на своей пресс-конференции заявила, что её предвыборный штаб возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.

«Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании (Бориса) Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ», — заявила Собчак, которую цитирует RT.

На это уже отреагировала гражданская жена Малашенко Божена Рынска. Она заявила, что шокирована решением ее мужа, политолога и сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб ужшкммт телеведущей Ксении Собчак.

"Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы шесть лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за (Алексея) Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик", — написала Рынска в своем Facebook.

Также в рамках пресс-конференции Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.

"Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", — цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, с точки зрения международного права, Крым является территорией Украины.

"Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", — добавила телеведущая.