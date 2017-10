Вайнштейна пролечат от сексзависимости, а Кейт Бекинсейл рассказала о его домогательствах Скандал в Голливуде: знаменитый продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал трех актрис и 30 лет домогался звезд, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу. Начавшийся еще на прошлой неделе сексуальный скандал в Голливуде обрастает все новыми шокирующими подробностями. Напомним, влиятельная американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщила о том, что сооснователь The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении почти 30 лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд, и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им помощь в карьере, пишет "День Online". В числе жертв домогательств со стороны ужшкммт продюсера оказались и две оскароносные голливудские актрисы - Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Так, Пэлтроу рассказала изданию, что грязным домогательствам Вайнштейна она подверглась в возрасте 22 лет, когда получила главную роль в экранизации романа Джейн Остин "Эмма". А вот Анджелина Джоли вспомнила, как в 1990-х во время выхода на экраны картины "Превратности любви" (Playing by Heart), Вайнштейн предложил актрисе посетить его гостиничный номер, на что Джоли ответила отказом. Более того, битанская актриса Кейт Бекинсейл, известная по франшизе «Другой мир» и фильмам «Перл-Харбор» и «Ван Хельсинг», обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал People. Как утверждает артистка, первые домогательства произошли, когда ей было 17 лет. По словам Бекинсейл, она пришла в отель, поскольку считала, что встреча состоится в конференц-зале, но ей велели идти в номер Вайнштейна, и продюсер был одет в халат. Она отказалась от предложенного алкоголя и ушла, сославшись на то, что утром ей идти в школу. Бекинсейл также сообщила, что спустя годы Вайнштейн поинтересовался у нее, произошло ли что-то между ними в их первую встречу. По словам артистки, она поняла, что продюсер не помнит, вел ли он себя с ней неподобающим образом. Кроме того, Бекинсейл утверждает, что Вайнштейн неоднократно к ней приставал. Отказы «несомненно навредили» ее карьере, уверена актриса. Уже известно, как минимум, о трех случаях изнасилования. В распоряжении издания New Yorker оказалась аудиозапись двухлетней давности. На ней голоса Вайнштейна и бразильской модели Амбры Гуттерес, отмечают "Вести". "Малышка, пожалуйста, не спорь со мной в коридоре. Я ничего тебе не сделаю, клянусь своими детьми. Я ведь известный парень. — Я чувствую себя сейчас очень некомфортно. Почему вчера вы трогали меня за грудь? — Я к этому привык. — Но я к этому не привыкла". Теперь Вайнштейн, обвиненный в многочисленных домогательствах к женщинам, пройдет курс лечения от сексуальной зависимости, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC. По ее данным, 65-летний Вайнштейн выехал из своего дома в Лос-Анджелеса в центр реабилитации от сексуальной зависимости. Телекомпания не уточнила, где находится центр и какое время там проведет Вайнштейн. Перед его отъездом его дочь Лили Вайнштейн записала видеообращение продюсера, в котором он заявил о том, что "нуждается в помощи" и что "все совершают ошибки". Извинения Вайнштейна — он публично попросил прощения за то, что своим поведением причинял коллегам боль — продюсера не спасли. Родной брат выкинул его из их общей компании и даже собирается ее переименовать. Супруга — модельер Джорджина Чапман забрала двух детей и подала на развод. Твитнуть Другие материалы по этой теме Джоли и Пэлтроу заявили о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Вайнштейна Составлен ТОП-30 самых сексуальных клипов всех времен Новости наших партнеров