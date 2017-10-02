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ИГИЛ взяло на себя ответственности за стрельбу в Лас-Вегасе

Опубликовано 02.10.17 19:17 ИГИЛ взяло на себя ответственности за стрельбу в Лас-Вегасе

Тем временем число жертв стрельбы возросло до 58 человек.

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, в результате которой погибло не менее 50 и было ранено более 400 человек, пишет Reuters.

Как сообщили представители террористической группировки, стрелявший по людям 64-летний Стивен Пэддок несколько месяцев назад принял ислам.

Однако ЦРУ призывает не спешить с выводами о причастности ИГ к стрельбе в Лас-Вегасе. Такого же мнения придерживается ФБР.

Тем временем число ужшкммт жертв стрельбы возросло до 58 человек, число пострадавших на данных момент достигло 515 человек, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе актом абсолютного зла. Президент США намерен посетить город 4 октября. Он также распорядился приспустить флаги над Белым домом и правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибших.

Напомним, ЧП на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе произошло вечером в воскресенье по местному времени. Пожилой мужчина открыл стрельбу по людям с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay Hotel. После этого он покончил с собой. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей.
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