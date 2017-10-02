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Стрельба в Вегасе сегодня: опубликовано ФОТО стрелка

Опубликовано 02.10.17 17:22 Стрельба в Вегасе сегодня: опубликовано ФОТО стрелка

Стрельба в Лас-Вегасе, последние новости: в кадре мужчина запечатлен с подругой, объявленной правоохранителями в розыск.

В Интернете опубликовали снимок 64-летнего подозреваемого в стрельбе с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay Hotel  в Лас-Вегасе Стивена Пэддока. В кадре злоумышленник запечатлен вместе со своей подругой Мэри Лу Дэнли, объявленной сейчас в розыск.

Ранее сообщалось, что преступник был убит во время перестрелки с полицией, но RT пишет о том, что Пэддок покончил с собой  еще до прибытия правоохранителей.

По последним данным, жертвами трагедии стали 50 человек, пострадали около 200. Сведений о раненых в Лас-Вегасе россиянах нет. Бойня стала самой кровопролитной ужшкммт за всю историю Соединенных Штатов.

Произошедшее прокомментировал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что был поражен циничностью и жестокостью этого преступления.

"Потрясён трагедией, которая произошла в Лас-Вегасе", - сказано в Facebook Медведева.
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