Стрельба в Лас-Вегасе, октябрь 2017: число погибших увеличилось до 50 человек (ФОТО, ВИДЕО)

По словам шерифа полиции Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, в доме Пэддока был найден целый склад огнестрельного оружия.
Как писал TopNews, сразу после появления информации о стрельбе у отеля и казино Мандалай-Бэй в Лас-Вегасе, стало известно о двух погибших и 24 пострадавших. По некоторым данным, преступник открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, когда на сцене выступал кантри-певец Джейсон Олдин.
В настоящее время район происшествия оцеплен, перекрыты дороги. Жителям города и туристам рекомендовано воздержаться от посещения казино Мандалай-Бэй и его окрестностей.
По информации Ростуризма, на момент происшествия в Лас-Вегасе находились не более 50 туристов из нашей страны. Организованных групп путешественников из РФ там нет.