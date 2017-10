Стрельба в Лас-Вегасе, октябрь 2017: число погибших увеличилось до 50 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно последней поступившей информации, жертвами стрельбы в американском Лас-Вегасе стали по меньшей мере 50 человек, еще более 200 получили ранения. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Стрельба в Лас-Вегасе ФОТО: соцсети

Главным подозреваемым в расстреле людей полиция считает 64-летнего местного жителя по имени Стивен Пэддок. Установлено, что он вел стрельбу из окна 32-го этажа гостиницы Мандалай-Бэй.

Стрельба в Лас-Вегасе, октябрь 2017. ВИДЕО

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T

На момент инцидента с ним могла находиться женщина по имени Мэрилу Дэнли. В настоящее время ужшкммт ее разыскивает полиция для допроса.

Сам подозреваемый в стрельбе был убит при задержании. В розыске находятся также две автомашины, предположительно, принадлежащие стрелку и его спутнице.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH