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Стрельба в Лас-Вегасе, октябрь 2017: число погибших увеличилось до 50 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 02.10.17 14:56 Стрельба в Лас-Вегасе, октябрь 2017: число погибших увеличилось до 50 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Стрельба в Лас-Вегасе сегодня: полиция назвала имя преступника, открывшего огонь по людям.

Согласно последней поступившей информации, жертвами стрельбы в американском Лас-Вегасе стали по меньшей мере 50 человек, еще более 200 получили ранения. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Стрельба в Лас-Вегасе ФОТО: соцсети

Главным подозреваемым в расстреле людей полиция считает 64-летнего местного жителя по имени Стивен Пэддок. Установлено, что он вел стрельбу из окна 32-го этажа гостиницы Мандалай-Бэй.

Стрельба в Лас-Вегасе, октябрь 2017. ВИДЕО

На момент инцидента с ним могла находиться женщина по имени Мэрилу Дэнли. В настоящее время ужшкммт ее разыскивает полиция для допроса.

Сам подозреваемый в стрельбе был убит при задержании. В розыске находятся также две автомашины, предположительно, принадлежащие стрелку и его спутнице.

По словам шерифа полиции Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, в доме Пэддока был найден целый склад огнестрельного оружия.

Как писал TopNews, сразу после появления информации о стрельбе у отеля и казино Мандалай-Бэй в Лас-Вегасе, стало известно о двух погибших и 24 пострадавших. По некоторым данным, преступник открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, когда на сцене выступал кантри-певец Джейсон Олдин. 

В настоящее время район происшествия оцеплен, перекрыты дороги. Жителям города и туристам рекомендовано воздержаться от посещения казино Мандалай-Бэй и его окрестностей.

По информации Ростуризма, на момент происшествия в Лас-Вегасе находились не более 50 туристов из нашей страны. Организованных групп путешественников из РФ там нет.
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