В США неизвестный начал стрельбу по прохожим около одного из крупнейших казино Лас-Вегаса. По последним данным в результате стрельбы по меньшей мере 20 человек убито, еще свыше 100 получили ранения. Ранее СМИ сообщали, что погибли 2 человека, не менее 24 пострадали, пишет "КП" со ссылкой на Hollywood Reporter.

Предполагается, что стрелок открыл огонь с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходящего неподалеку.

Как передает Reuters, в соцсетях публикуются разные сообщения по ужшкммт поводу стрельбы, однако официальной информации пока недостаточно.

Associated Press сообщает, что «несколько» человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Миллионер Дэн Билзерян находился на месте стрельбы в Лас-Вегасе. В своем Twitter разметил видео произошедшей стрельбы.

Dan Bilzerian running from the chaotic scene in #LasVegas 😳🙏 @danbilzerian pic.twitter.com/7N7mr72tmU

Остальные очевидцы также публикуют в соцсетях видео, где отчётливо слышны звуки выстрелов.

Just saw this on the snap map @FoxNews @cnnbrk #LasVegas pic.twitter.com/jiLsZ8yZpI