Сбербанк пугает блокировкой счетов: от клиента потребовали объяснить происхождение денег

Москвич на своей странице в соцсети высказал претензии в адрес Сбербанка из-за неожиданной блокировки карты.

Сбербанк заблокировал личный счет москвича Александра Томченко, потребовав от него документально подтвердить источник происхождения денег и экономический смысл операций по банковской карте за последние три месяца. Об этом пользователь написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Сбербанк предложил мне в безальтернативной форме письменно пояснить и бумажно закрепить все транзакции за 3 месяца. Оператор колл-центра предложил ужшкммт направить свой вопрос в почту, приложив номер карты, и все паспортные данные. На вопрос о ФЗ "обработка и хранение перс данных" при таком способе общения, она ответила "ну не отправляйте. Приезжайте в банк и узнавайте все так", - написал он.

Москвич пояснил, что в качестве варианта ему предложилиотправить обращение через личный кабинет, доступ в который они предварительно заблокировали.

"Это такой тонкий троллинг? Или аджайл и бигдата в действии", - задается он вопросом.

В комментариях к записи предъявленные Сбербанком блогеры сочли условия невыполнимыми и выразили опасение за размещенные в этом банке личные сбережения:

«Хозяйке на заметку: 115 ФЗ! Когда вы получаете на свою банковскую карту (не обязательно сберовскую), любые платежи, кроме зарплатных, будьте готовы к вопросам. А еще банки с 2017 года обязаны сообщать в налоговую о всех движениях по счетам клиентов-физиков. Зачем? А затем, что если вам платят с формулировкой "за конкретный товар", например "за диван" или "за услуги", то налоговая может легко ущучить вас на незаконную предпринимательскую деятельность».

«Достоверно знаю ещё как минимум об одной похожей истории. Наверное это станет скоро обыденным явлением, что печально, потому что ФЗ-115 даёт множество возможностей для субъективных решений относительно клиентских операций».

В Сбербанке Znak.com прокомментировали ситуацию так:«Банк не блокирует счета клиентов, но может ограничить дистанционное обслуживание счета или отказать в совершении операции, если экономический смысл операции неясен. Банки обязаны проводить анализ операций, совершаемых клиентами, по критериям, которые устанавливаются Банком России. Информация об отказах аккумулируется регулятором в едином списке и доводится до сведения всех кредитных организаций, и эта информация может приниматься и другими банками во внимание при оценке деятельности клиента по счету. В этой связи мы рекомендуем клиентам сотрудничать с банком по возникающим вопросам и возвращаться с пояснениями и документами в банк. В Сбербанке анализ по каждой ситуации проводится индивидуально».