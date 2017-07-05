«Они, наверное, в подвале сидят»: промокший Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет

Между тем на обвинения политика ответил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал «разогнать Мосгидромет», который не смог предсказать сильный дождь, в результате чего политик промок до нитки. Об этом сообшают РИА Новости.

«У нас претензии к Мосгидромету. Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Но откройте окно, вы, чиновники Росгидромета, чего вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Он начался! Разогнать Мосгидромет! Разогнать, уволить!», - заявил Жириновский.

Жириновский полагает, что метеорологи могли бы лучше предупреждать жителей об изменении ужшкммт погоды. По его словам, даже он смог заметить вчерашнюю тучу.

Между тем на обвинения политика ответил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, никто не застрахован от ошибки.

«Прогноз потому и называется прогнозом, потому что могут возникать погрешности», — добавил синоптик.

«Размер Москвы сами знаете какой. Это значит, во всех районах посадить по метеорологу, чтобы они смотрели в окно и предупреждали. Нет. Есть три станции в Москве и несколько в Подмосковье», — рассказал специалист.