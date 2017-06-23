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В центре Киева зарезали главу разведки ВСУ за игру его сына на синтезаторе

Опубликовано 23.06.17 13:19 В центре Киева зарезали главу разведки ВСУ за игру его сына на синтезаторе

Начальник разведки 1 батальона 54 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Олейник был убит в центре Киева.

Начальник разведки 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Олейник погиб в ходе конфликта в центре Киева, пишет «Украинская правда».

Нападение было совершено на сына Сергея Олейника.

Начальник погиб, пытаясь защитить сына от нападения. Подробности рассказал на своей странице в Facebook бывший пресс-офицер 93-й ОМБр Юрий Богун-Щирин.

Прохожий начал возмущаться, что молодой человек слишком громко играет на синтезаторе. Олейник вступился за сына. Возник конфликт, и неизвестный нанёс военнослужащему ужшкммт несколько ударов ножом. От полученных ран тот умер на месте происшествия, на глазах у своего сына.

Преступник попытался скрыться в одном из подъездов, но был задержан по горячим следам.
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