 
TOP 10

1 "Я видела, как он добивал": опубликовано ВИДЕО с выжившей в бойне под Тверью

2 СМИ: в американском Орландо произошла стрельба, много жертв (ФОТО, ВИДЕО)

3 Опубликовано ФОТО «Бука», сбившего Boeing 777 на Донбассе. Он из России, утверждают эксперты

4 СМИ: в Москве экстренно прооперировали Аллу Пугачеву

5 ФОТО стандарта отделки квартир по программе реновации в Москве опубликованы в Сети

6 "Кому какое дело?": Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларации о доходах

7 47-летняя Джей Ло выложила домашнее ВИДЕО без макияжа в Instagram

8 "Вас тогда нужно арестовать": Путин назвал близкими свои отношения с журналисткой из США (ВИДЕО)

9 Усманов наградил первых победителей конкурса мемов про споры с Навальным (ФОТО)

10 Крупнейший в Европе круизный лайнер за $1 млрд поразил своим интерьером (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Под Брянском задержан чемпион ММА, которому полиция Чечни объявила кровную месть

Опубликовано 05.06.17 16:54 Под Брянском задержан чемпион ММА, которому полиция Чечни объявила кровную месть

В Брянской области сотрудники полиции задержали чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, объявленного в розыск правоохранительными органами Чечни.

4 июня на станции Суземка Брянской области с поезда был снят и задержан чемпион мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, чеченец Мурад Амриев. В данный момент он помещен в ИВС УМВД РФ по городу Брянску и, по словам его родственников, брянские полицейские вот-вот передадут его в руки представителей чеченской полиции, которые охотятся за Амриевым уже несколько лет, пишет "Новая газета".

Амриев является заявителем Комитета по предотвращению пыток (КПП). В 2013 году он обратился ужшкммт к правозащитникам с жалобой на пытки сотрудниками полиции Чечни. По его словам, его в течение двух дней подвешивали к потолку, избивали, пытали током в здании одного из подразделений внутренних дел. По словам Амриева, все это — месть высокопоставленного чеченского полицейского, который подозревал его старшего брата в покушении на себя. 

По словам Мурада Амриева, 25 августа 2013 года в центре столицы Чечни его машину блокировала черная «Приора», из которой выбежали трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел по улице Исаева (по данным правозащитной организации «Мемориал»).

Мурада продержали в наручниках в течение двух дней: подвешивали к потолку, избивали, пытали электричеством. По словам Мурада, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который  подозревал его старшего брата в покушении на себя. (По данным «Мемориала» — это Магомед Дашаев, начальник полиции Грозного).

Таким образом, взяв младшего брата, по сути, в заложники, пытались добраться до старшего и вынудить того вернуться в Чечню из Германии, в которой старший брат Мурада Амриева живет уже много лет.

Мурад Амриев до сих пор является гражданином России. Именно поэтому ему снова сейчас пришлось ехать в Москву, чтобы оформить документы на новую визу. Но доехать он смог только до Брянской области. Поводом к задержанию послужило то, что 1 февраля 2017 года Мурада Амриева объявили в розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Адвокат Амриева Петр Заикин намерен обжаловать действия брянских полицейских, которые уже в первые часы задержания связались с чеченскими полицейскими на предмет выдачи Мурада Амриева в Чечню.
Другие материалы по этой теме

В Киеве ранили россиянина, подозреваемого в покушении на Путина (ФОТО, ВИДЕО)

Захарова "заткнула за пояс" финского журналиста, пригласив в Чечню на экскурсию по вопросу геев

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга