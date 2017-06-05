Под Брянском задержан чемпион ММА, которому полиция Чечни объявила кровную месть

В Брянской области сотрудники полиции задержали чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, объявленного в розыск правоохранительными органами Чечни.

4 июня на станции Суземка Брянской области с поезда был снят и задержан чемпион мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, чеченец Мурад Амриев. В данный момент он помещен в ИВС УМВД РФ по городу Брянску и, по словам его родственников, брянские полицейские вот-вот передадут его в руки представителей чеченской полиции, которые охотятся за Амриевым уже несколько лет, пишет "Новая газета".

Амриев является заявителем Комитета по предотвращению пыток (КПП). В 2013 году он обратился ужшкммт к правозащитникам с жалобой на пытки сотрудниками полиции Чечни. По его словам, его в течение двух дней подвешивали к потолку, избивали, пытали током в здании одного из подразделений внутренних дел. По словам Амриева, все это — месть высокопоставленного чеченского полицейского, который подозревал его старшего брата в покушении на себя.

По словам Мурада Амриева, 25 августа 2013 года в центре столицы Чечни его машину блокировала черная «Приора», из которой выбежали трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел по улице Исаева (по данным правозащитной организации «Мемориал»).

Мурада продержали в наручниках в течение двух дней: подвешивали к потолку, избивали, пытали электричеством. По словам Мурада, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал его старшего брата в покушении на себя. (По данным «Мемориала» — это Магомед Дашаев, начальник полиции Грозного).

Таким образом, взяв младшего брата, по сути, в заложники, пытались добраться до старшего и вынудить того вернуться в Чечню из Германии, в которой старший брат Мурада Амриева живет уже много лет.

Мурад Амриев до сих пор является гражданином России. Именно поэтому ему снова сейчас пришлось ехать в Москву, чтобы оформить документы на новую визу. Но доехать он смог только до Брянской области. Поводом к задержанию послужило то, что 1 февраля 2017 года Мурада Амриева объявили в розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Адвокат Амриева Петр Заикин намерен обжаловать действия брянских полицейских, которые уже в первые часы задержания связались с чеченскими полицейскими на предмет выдачи Мурада Амриева в Чечню.