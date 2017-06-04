Теракт в Лондоне 4 июня 2017: террористы напали на прохожих, 6 человек погибли (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 4 июня на лондонском мосту террористы давили людей фургоном, а затем набросились на прохожих с ножами.

Теракты в Лондоне 2017: шесть человек погибли, десятки пострадали

При ночных терактах в Лондоне шесть человек погибли, десятки пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на лондонскую полицию полагает.

People running terroristic attack #london #live Публикация от Gabriele Sciotto (@fried_chicken) Июн 3 2017 в 2:32 PDT

"На данном этапе мы полагаем, что шесть человек погибли. По меньшей мере 20 пострадавших были доставлены в шесть лондонских больниц", — заявил представитель полиции Марк Роули, слова которого приводит Скотланд-Ярд.

По информации Национальной службы здравоохранения (NHS), были госпитализированы по меньшей мере 48 человек. Другие пострадавшие, которые получили более легкие ранения, получили медицинскую помощь на месте, сообщили лондонские медики.

Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался, сообщил представитель дипломатической миссии.

Как ранее сообщал Topnews, два теракта произошло в центре Лондона в ночь на воскресенье.

Трое мужчин наехали на пешеходов на Лондонском мосту, а затем вышли из машины на расположенном неподалеку рынке Боро и стали нападать на прохожих. Предполагаемые террористы были вооружены ножами. Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил потом Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.

В Сеть попало ФОТО лондонского террориста

В сети появилось фото одного из подозреваемых в совершении атаки. Очевидец опубликовал снимок мужчины, сбитого с ног полицией после погони. Отправляясь давить людей, террористы нацепили на себя муляжи поясов смертников, пишет "КП".

The guy that the police knocked down after 1 min #live #police #dead #man #london #terroristic #attack Публикация от Gabriele Sciotto (@fried_chicken) Июн 3 2017 в 2:41 PDT

Это уже третий удар террористов, который переживают британцы за последние три месяца. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Между тем полиция считает, что эстремисты принадлежат к одной организации.