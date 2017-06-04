Теракт в Лондоне сегодня: фургон врезался в прохожих, нападение в ресторане - есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 3 на 4 июня 2017 на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов, после чего на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан.

Поздно вечером в субботу, 3 июня, на Лондонском мосту в центре британской столицы микроавтобус совершил наезд на людей на пешеходной зоне. Одновременно на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан. В результате нападения есть жертвы, несколько человек ранены.

Телеканал BBC News со ссылкой на полицию Лондона в своем Twitter сообщил, что в результате инцидента, произошедшего на Лондонском мосту, погибли как минимум два человека, еще ужшкммт около 15-20 человек получили ранения.

По свидетельству очевидцев, во время инцидента на Лондонском мосту из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.

Один из очевидцев произошедшего, находившийся на мосту в момент инцидента, заявил агентству, что видел как минимум трех человек, у которых были перерезаны горла. Лондонские медики эту информацию комментировать не стали, ограничившись лишь тем, что в настоящий момент оказывают помощь пострадавшим.

Газета The Sun пишет, что на мосту лежат люди, у некоторых - ножевые ранения. Кроме того, сообщается о том, что с Лондонского моста доносились звуки стрельбы. Сотрудник издания, находящийся рядом с местом произошедшего, рассказал, что видел одного человека, которого полиция уводила под руки в наручниках.