Теракт в Лондоне сегодня: фургон врезался в прохожих, нападение в ресторане - есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Поздно вечером в субботу, 3 июня, на Лондонском мосту в центре британской столицы микроавтобус совершил наезд на людей на пешеходной зоне. Одновременно на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан. В результате нападения есть жертвы, несколько человек ранены.

Телеканал BBC News со ссылкой на полицию Лондона в своем Twitter сообщил, что в результате инцидента, произошедшего на Лондонском мосту, погибли как минимум два человека, еще ужшкммт около 15-20 человек получили ранения.

По свидетельству очевидцев, во время инцидента на Лондонском мосту из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.

