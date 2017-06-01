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США ввели новые санкции в отношении России

Опубликовано 01.06.17 19:37 США ввели новые санкции в отношении России

Санкции США коснулись армии и министерства народных вооруженных сил КНДР.

Вашингтон ввёл очередные санкции против граждан России, КНДР и Китая, сообщают РИА Новости.

По данным американского Минфина, ограничительные меры связаны с ядерной программой Северной Кореи. Кроме того, ограничительные меры также были введены в отношении армии КНДР и Министерства народных вооружённых сил (обороны) Северной Кореи.

В списках также значатся три российские компании, в частности, «Независимая нефтегазовая компания» бывшего главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. Под санкции также попала «дочка» компани «ННК-Приморскнефтепродукт», и Игорь Мичурин, который связан с фирмой Korea Tangun Trading Corporation. 

Пресс-служба Минфина США сообщает, что «Независимая нефтегазовая компания» постаила в КНДР нефтепродуктов на сумму ужшкммт превышающую $1 миллион.

По информации Совбеза ОНН, Корейская торговая корпорация Tangun «является участником или обеспечивает поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами». 16 июля 2009 года она была включена в санционный список ООН.
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