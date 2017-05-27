Полиция задержала в центре Москвы мальчика, читавшего Шекспира

По данным полиции, ребенок попрошайничал и находился без сопровождения родителей.

В Москве руководство центрального округа полиции назначило проверку по факту задержания в мальчика, которого увезли в отделение после чтения стихов в российской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД России по Москве Александра Князева.

Ранее сообщалось, что московские правоохранители задержали 9-летнего мальчика, который попрошайничал на Арбате, читая стихи английского драматурга. Официально в МВД подтвердили факт задержания на улице Воздвиженка мальчика, находившегося ужшкммт без сопровождения родителей.

"Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошёл 26 мая на улице Воздвиженка в 19.40", — сказал Князев, отметив, что в ходе проверки будут тщательно, объективно и всесторонне изучены все обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции.

"Результаты проверки будут доведены до общественности", — добавил он.