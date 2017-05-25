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Какой сегодня праздник: 25 мая 2017 года отмечается церковный праздник Епифанов день

Опубликовано 24.05.17 23:56 Какой сегодня праздник: 25 мая 2017 года отмечается церковный праздник Епифанов день

Сегодня, 25 мая также с профессиональным праздником поздравляют филологов.

Какой сегодня праздник 25 мая:  День филолога в России

25 мая 2017 года свой профессиональный праздник отмечают все, кто так или иначе связан с филологией: учителя русского языка и литературы, библиотекари, переводчики, преподаватели, а также выпускники филологических факультетов.

Термин "филология" означает определенную область знаний, изучающую письменные тексты, культуру народа, которая выражается в языке и литературном творчестве. По мнению исследователей, эта область знаний возникла в Древней Греции и Древней Индии, поэтому к классической филологии ужшкммт нередко причисляют филологию греческого, санскритского и латинского языков. На рубеже 17-18 веков филология переросла в науку, изучающую и развивающую культуру народа. 

Какой сегодня церковный праздник, 25 мая Рябиновка (Епифанов день)

В народе в этот день вспоминают одного из ранних церковных отцов - святого Епифания Кипрского, прославившегося яростным обличением ересей. И хотя Епифаний не имел должного образования, он был весьма мудрым человеком. Будучи великим путешественником, святой осуждал античную культуру и философию.

На Руси этот день окрестили Рябиновкой – в честь столь любимых в народе плодовых деревьев. В этот день девушки облачались в красные сарафаны и кланяясь рябине, просили ее о том, чтобы она уберегла семейный дом от пожара.

По поверью, рябина также защищала людей от нечисти и негативного влияния недоброжелателей. Люди верили, что ветка этого дерева помогала заблудившемуся в лесу человеку добраться до дома, поэтому рябиновый «веничек» зачастую лесники брали с собой. 

Также Епифанов день был связан с кувшинкой. По состоянию этого цветка крестьяне прогнозировали предстоящее лето: если в этот день на прудах появлялись листья кувшинок, значит заморозков больше не ожидалось.
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