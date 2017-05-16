Взрыв газа в Волгограде сегодня 16 мая 2017: названы предварительные причины (ФОТО, ВИДЕО)

В результате взрыва в жилом доме в Волгограде 16 мая обрушились несколько этажей подъезда, три человека погибли.

Взрыв в жилом доме в Волгограде, 16 мая 2017 года, последние новости: СКР подтвердил гибель трех человек

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ направлены на место взрыва бытового газа в четырехэтажном доме в Волгограде. Об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она подтвердила информацию о том, что в результате взрыва погибли три человека. В настоящий момент, по ее словам, идет разбор завалов, а после этого следователи и криминалисты центрального аппарата СК России ужшкммт приступят к осмотру места происшествия.

В разборе завалов на месте обрушения задействованы 420 сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов Волгоградской области.

Названа предварительная причина взрыва газа в Волгограде

Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, причиной взрыва стала утечка бытового газа, произошедшая в результате проводимых предпринимателем несанкционированных работ.

"По предварительным данным, взрыв произошел в результате попытки предпринимателя осуществить несанкционированную врезку в газопровод", — сказал глава региона.

Тем временем в пресс-службе СКР сообщили, что причиной взрыва стало выполнение работ с пренебрежением техникой безопасности. По факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требования безопасности).

По данным РИА Новости, следователи допрашивают всех причастных к взрыву газа в жилом доме в Волгограде, в том числе рабочих, по чьей вине мог произойти взрыв.

Взрыв газа в Волгограде 16 мая 2017. ВИДЕО

Жильцов обрушившегося дома в Волгограде разместят в здании школы и гостинице

Жильцов дома, обрушившегося в Волгограде, временно разместят в одной из городских школ, передает Лайф со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Отмечается, что помещения школы переоборудуют для приёма жителей, в здании будут дежурить медики и психологи. Людей обещают обеспечить местом для сна и горячим питанием. Городские власти привезут в здание предметы первой необходимости и вещи жильцов пострадавших квартир.

Ранее TopNews писал, что взрыв бытового газа произошел во вторник в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде. В результате обрушился третий подъезд дома, еще один подъезд разрушен частично, полностью уничтожено 16 квартир.

Очевидцы утверждают, что на стене дома со стороны Панфиловской улицы стояли строительные "маячки", так как на стене была видимая трещина. Отмечается, что в доме ни разу не проводилось капитального ремонта. Жильцы дома говорят, что с раннего утра чувствовали запах газа.