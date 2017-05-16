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Взрыв в Волгограде 16 мая 2017 года прогремел в жилом доме: обрушился подъезд здания (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 16.05.17 13:49 Взрыв в Волгограде 16 мая 2017 года прогремел в жилом доме: обрушился подъезд здания (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв и обрушение подъезда в Волгограде 2017: причины случившегося и количество пострадавших устанавливаются.

В Волгограде примерно в 13:15 мск 16 мая 2017 года прогремел взрыв в жилом доме по проспекту Университетский в районе Нефтяного техникума. По словам очевидцев, произошло обрушение подъезда многоэтажки.

Как пишет "Комсомольская правда", в настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы - пожарные, десять машин скорой помощи.

В Волгограде обрушился подъезд жилого дома ФОТО: соцсети

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в Центре медицины катастроф, в результате инцидента ужшкммт погибли два человека, пострадали пятеро. В свою очередь, РИА Новости пишет о семи поатрадавших.

Причины взрыва также пока официально не оглашаются, однако свидетели происшествия заявили, что в роковой момент в доме работала газовая служба. По словам жильцов, с утра в доме ощущался резкий запах газа.

Отмечается, что на место трагедии прибыл глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

Обрушение подъезда в жилом доме в Волгограде ВИДЕО
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