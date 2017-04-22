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Курс доллара на сегодня, 22 апреля 2017: глава МЭР Орешкин анонсировал ослабление рубля

Опубликовано 21.04.17 23:43 Курс доллара на сегодня, 22 апреля 2017: глава МЭР Орешкин анонсировал ослабление рубля

Курс валют на сегодня, 22 апреля 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 22 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился на 29 копеек и составил 60,31 рубля, курс доллара на 22 апреля 2017 упал на 19 копеек - до 56,23 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 23,5 копейки - до 58,07 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам главы Министерства экономического развития Максима Орешкина, во втором и третьем кварталах 2017 года платежный ужшкммт баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля.

"Был сезонный сильный платежный баланс, был приток капитала в первом квартале. Это привело к отклонениям. То, что мы ожидаем — второй-третий квартал, — платежный баланс будет существенно хуже, и рубль естественным образом скорректируется", — цитирует министра "Интерфакс".

Как отметил чиновник, в базовом прогнозе Минэкономразвития курс доллара в конце 2017 года составляет 68 рублей при падении цен на нефть до 40 долларов за баррель. В случае, если нефтяные котировки сохранятся на текущем уровне, то доллар, по прогнозу ведомства, будет стоить 62-63 рубля.
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