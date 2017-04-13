Актер Василий Степанов мог "выпрыгнуть из окна" из-за шизофрении (ФОТО, ВИДЕО)

Актер Василий Степанов, где сейчас 2017: журналисты выяснили, что ЧП со звездой "Обитаемого острова" произошло после 7 лет неудач в кино.

Актер Василий Степанов выпал из окна из-за шизофрении и неудач в кино - СМИ

Как писал ранее TopNews, накануне стало известно о том, что звезда фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остро"» Василий Степанов выпрыгнул (по другим сведениям — выпал) из окна своей квартиры на улице Давыдовская, получив перелом голени и плеча. После инцидента врачи наложили актеру гипс и отпустили домой.

Как удалось выяснить журналистам, несколько лет назад Степанов пережил сильную депрессию. По некоторым ужшкммт данным, у него произошло резкое ухудшение состояния здоровья, а прибывшая на место бригада "скорой помощи" обнаружила актера в странном состоянии. В итоге звезду срочно госпитализировали в психиатрическую больницу имени Алексеева с диагнозом "шизофрения".

Таким образом, причиной странного поведения актера могло стать психическое расстройство. Теперь Василию предстоит длительный курс реабилитации. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

"Дни.ру" отмечают, что родственники актера всякий раз по разным причинам отказывались от госпитализации Степанова, предпочитая, чтобы он восстанавливался дома, а в актерской среде поговаривали, что артист находится в глубокой депрессии после того, как его кинокарьера не удалась, несмотря на громкий старт. Ему даже приходилось работать грузчиком и ночным мойщиком автобусов.

В свою очередь, брат звезды заявил, что инцидент с Василием Степановым не является попыткой свести счеты с жизнью, хотя очевидцы заявляют, что тот намеренно выпал из окна.

Позднее актер сам прокомментировал свое падение.

"Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал... Сейчас у меня все хорошо, наложили гипс и отпустили домой. Только жаль, что людей со съемками подвел, сорвал сроки", - заявил Степанов журналистам Life.

Издание уточняет, что медики прописали Василию Степанову четырехнедельный лежачий режим, а его мать отказалась помещать молодого человека в психиатрическое отделение, как предлагали специалисты. Примечательно, что актер заявил, что выпал с третьего этажа, а не с пятого, как сообщали официальные источники.

Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, подтверждают факт падения звезды "Обитаемого острова".

"В полицию поступило сообщение о том, что на Давыдковской улице из окна жилого дома упал человек. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - цитирует ТАСС источник в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Отмечается, что Степанов ранее планировал впервые после семилетнего перерыва принять участие в съемках кино - актера утвердили в новом проекте Натальи Веревкиной и картине "Таксисты".

"Чтобы стали появляться предложения о съемках в кино, мне пришлось ждать семь лет", - признался Степанов после падения.

Вместе с тем бывшая возлюбленная Степанова актриса Дарья Егорова заявила, что не верит в произошедшую трагедию.

"Это придумывает его мать, чтобы на них снова обратили внимание. Я сейчас узнаю, действительно ли он выбросился из окна, но я сомневаюсь. Если это правда, то он сделал это от слабости. Если человек совершает такой грех, значит, он слабый и не хочет бороться", - заявила она.