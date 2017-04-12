Василий Степанов, звезда «Обитаемого острова», госпитализирован с переломами после падения из окна

Актер Василий Степанов, известный по главной роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", выпал из окна пятого этажа. В обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

Звезда "Обитаемого острова" актер Василий Степанов выпал из окна жилого дома в Москве, сообщает Лайф.

По данным портала, Степанов упал из окна утром во вторник, 11 апреля. Однако по данным пресс-службы столичного МВД, инцидент с падением человека с высоты произошел 10 апреля на ул. Давыдковская в Западном округе Москвы в 08:21 мск, сообщает РБК.

«В полицию поступило сообщение о падении человека с высоты. По факту инцидента проводится проверка», — заявил дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Москве, не ужшкммт уточнив имя пострадавшего.

К настоящему момент известно, что 31-летний актер упал с подоконника 5 этажа, при этом, по словам очевидцев, сделал это намеренно. Подоспевшие на место медики экстренно доставили его в больницу, где у него диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

Известно, что актер переживает серьезный кризис. Он состоит на учете в клинике, где лечится от депрессии.

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Окт 5 2016 в 12:43 PDT

Напомним, что звезда фантастического фильма по произведению братьев Стругацких сломал позвоночник в середине декабря прошлого года и проходил длительную реабилитацию.