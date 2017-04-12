 
TOP 10

1 Путин: отношения с США при Трампе стали еще хуже

2 Лавров и Тиллерсон провели пресс-конференцию по итогам переговоров (ВИДЕО)

3 Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов госпитализирован с переломами после падения из окна

4 СМИ: питерский смертник напился перед терактом в метро

5 "Вместе выпивали": Усманов разъяснил ситуацию с усадьбой из фильма Навального

6 Опубликовано ВИДЕО, как Лавров отчитал американских журналистов

7 СМИ опубликовали письмо террориста на месте взрыва в Дортмунде

8 Тиллерсон спросил у G7, почему США должна волновать Украина

9 В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона

10 «Монако» обыграл «Боруссию» Д в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Новости наших партнеров

Василий Степанов, звезда «Обитаемого острова», госпитализирован с переломами после падения из окна

Опубликовано 12.04.17 22:52 Василий Степанов, звезда «Обитаемого острова», госпитализирован с переломами после падения из окна

Актер Василий Степанов, известный по главной роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", выпал из окна пятого этажа. В обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

Звезда "Обитаемого острова" актер Василий Степанов выпал из окна жилого дома в Москве, сообщает Лайф.

По данным портала, Степанов упал из окна утром во вторник, 11 апреля. Однако по данным пресс-службы столичного МВД, инцидент с падением человека с высоты произошел 10 апреля на ул. Давыдковская в Западном округе Москвы в 08:21 мск, сообщает РБК.

«В полицию поступило сообщение о падении человека с высоты. По факту инцидента проводится проверка», — заявил дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Москве, не ужшкммт уточнив имя пострадавшего.

К настоящему момент известно, что 31-летний актер упал с подоконника 5 этажа, при этом, по словам очевидцев, сделал это намеренно. Подоспевшие на место медики экстренно доставили его в больницу, где у него диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

Известно, что актер переживает серьезный кризис. Он состоит на учете в клинике, где лечится от депрессии.

Напомним, что звезда фантастического фильма по произведению братьев Стругацких сломал позвоночник в середине декабря прошлого года и проходил длительную реабилитацию.
Другие материалы по этой теме

Минобороны сообщило о гибели двух контрактников из России в Сирии

СМИ: в Сирии погиб контрактник из России

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга